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      Конституційний суд визнав закон "Про освіту"

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      Використання української мови у школах – законне
      Використання української мови у школах – законне / gmkyzn.odessaedu.net/

      Так, суд визнав конституційною норму закону "Про освіту", яка регламентує використання державної мови у школах для представників нацменшин.

      Конституційний суд розглядав цей закон на закритому пленарному засіданні. Автори клопотання переконували, що він утискає права і свободи національних меншин на навчання рідною мовою. Про позитивне щодо закону "Про освіту" рішення повідомила міністр освіти і науки Лілія Гриневич.

      Важливо: Угорщина озвучила умови для зняття вето на переговори між Україною та НАТО

      Мовна стаття закону України "Про освіту" визнана конституційною! Надійні джерела, яким можна довіряти,
      – коротко написала Гриневич на своїй Facebook-сторінці

      Своєю чергою, директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович, посилаючись на власні джерела, теж підтвердив це.

      "Отже, "Мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова". Ну що сказати — спершу було слово", – написав він у Facebook.

      Чому закон "Про освіту" перевіряли на конституційність?

      Бо 48 народних депутатів подали до Конституційного суду відповідне клопотання. На думку депутатів, частина закону порушує права національних меншин на навчання рідною мовою.

      Пізніше цей закон став причиною спору між Україною та Угорщиною. Глава МЗС Угорщини заявляв, що Україна повинна відкласти введення закону Про освіту до 2023 року.

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      Так, Угорщина навіть заявила про свій намір блокувати зближення України і ЄС через закон "Про освіту". Також Будапешт заблокував заходи, спрямовані на інтеграцію України в НАТО.

      До речі, Венеціанська комісія не підтримала звинувачення Угорщини у звуженні прав національних меншин у статті про мову навчання.

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      Теги: Новини України Новини політики Конституційний суд Українська мова мовне питання Угорщина Освіта Судді
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