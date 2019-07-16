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      "Ми тут за Росію": в Бердянську спалахнув скандал через мову – відео

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      В Бердянську спалахнув скандал через мову
      В Бердянську спалахнув скандал через мову / Скріншот з відео

      У популярному курортному місті Бердянськ стався скандал між сім'єю київського журналіста В'ячеслава Гармаша та місцевими жителями.

      Журналіст разом з дружиною і сином гуляючи узбережжям попросили місцевих жителів дозволу пройти через територію приватного готелю. Бо частина пляжу була перегороджена аж до самої води.

      Як вирішувати питання державної мови? Читайте програми партій, які йдуть у Раду 

      Однак персонал почувши українську мову розлютився. Пройти через територію готелю не дозволили, ба більше, відповіли киянам нецензурною лексикою. 

      скандал бердянськ
      Допис дружини журналіста В'ячеславаГармаша у Facebook

      За словами дружини Гармаша, вони нагадали, що, згідно із законом, 50-метрова зона біля пляжу – це спільна територія, а готель розташовано на ній. Однак місцеві відповіли, що вони живуть не за українськими законами і всі підтримують Росію, зокрема, поліція.

      "Викликай, хохліца, вони тут теж за Росію, і це ти підеш в мавпятник", – відповіли киянам на погрози викликати поліцію.

      Дивіться відео скандалу у Бердянську:

      До слова, 15 травня президент України Петро Порошенко підписав закон про забезпечення функціонування української мови як державної. 

      Закон про державну мову – хто та де муситиме говорити українською читайте у матеріалі 24 каналу

      мова
      Що передбачає закон про українську мову: дивіться інфографіку

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      Теги: Новини України Бердянськ Мовні квоти мовне питання Українська мова
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