"Ми тут за Росію": в Бердянську спалахнув скандал через мову – відео

У популярному курортному місті Бердянськ стався скандал між сім'єю київського журналіста В'ячеслава Гармаша та місцевими жителями.

Журналіст разом з дружиною і сином гуляючи узбережжям попросили місцевих жителів дозволу пройти через територію приватного готелю. Бо частина пляжу була перегороджена аж до самої води.

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Однак персонал почувши українську мову розлютився. Пройти через територію готелю не дозволили, ба більше, відповіли киянам нецензурною лексикою.



Допис дружини журналіста В'ячеславаГармаша у Facebook

За словами дружини Гармаша, вони нагадали, що, згідно із законом, 50-метрова зона біля пляжу – це спільна територія, а готель розташовано на ній. Однак місцеві відповіли, що вони живуть не за українськими законами і всі підтримують Росію, зокрема, поліція.

"Викликай, хохліца, вони тут теж за Росію, і це ти підеш в мавпятник", – відповіли киянам на погрози викликати поліцію.

Дивіться відео скандалу у Бердянську:

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