Росія вдруге ініціювала засідання Радбезу ООН через закон про українську мову

Російська делегація в Організації Об'єднаних Націй повторно намагається поставити на розгляд Ради Безпеки, мовний закон, прийнятий в Україні в кінці квітня. Попередньо ініційоване засідання заплановано на 16 липня.

Приводом для включення питання до порядку денного стало набуття законом чинності. Про це розповів спікер постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко на своїй сторінці у Facebook.

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Незабаром нас чекає другий акт театру абсурду в Раді Безпеки ООН. Делегація РФ повторно звернулася про обговорення українського мовного закону в Радбезі ООН. Сьогодні під час узгодження програми роботи на поточний місяць таке засідання попередньо запланували на 16 липня,

– написав він.

Ніколенко зазначив, що Москву цікавить не стільки закон про мову, скільки будь-яка можливість для дестабілізації ситуації в Україні. Українська делегація в ООН неодноразово заявляла, що мовний закон є внутрішнім питанням держави і Рада Безпеки до нього не має стосунку.

За його словами, Україна та її партнери використовують засідання, щоб підняти проблемні питання російсько-українського конфлікту, в тому числі звільнення українських моряків і політв'язнів, обстріли на Донбасі і відповідальність Росії за катастрофу рейсу МН17.

20 травня Рада безпеки ООН відмовився на вимогу Росії розглядати закон про українську мову. Франція, Німеччина, Великобританія, Бельгія, Польща та США висловилися проти.

Що передбачає закон про українську мову?

Українською мовою повинні спілкуватися всі державні службовці, а за невиконання закону їх штрафуватимуть. Так, перед прийняттям на роботу чиновники мають скласти тест на знання української мови. Для тих, хто не знає мову на достатньому рівні, держава організовуватиме спеціальні навчання.



Українською мають звертатися до відвідувачів у закладах харчування та магазинах. Якщо клієнт спілкується українською, його мають обслуговувати українською. Якщо звертається російською, то жодних проблем, щоб обслужити його російською. Те саме з англійською чи німецькою, якщо персонал ними володіє.

Якщо мовні права порушуватимуть, то можна буде звернутись до мовного уповноваженого або держпродспоживслужби. За систематичне порушення штрафуватимуть.

Увага! У побуті, тобто вдома, з друзями, колегами, можна спілкуватися тією мовою, якою заманеться. Протилежна інформація – не більше, ніж російська пропаганда.



Що ж саме передбачено законом про мову / Інфографіка 24 каналу