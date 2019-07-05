Українці давно визначилися в темі мови, а політики продовжують маніпулювати, – соціолог

Глава Офісу Президента Андрій Богдан заявив, що російській мові на Донбасі варто надати статус регіональної. Директор соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович пояснив, які насправді настрої в українців щодо мовного питання.

Мова – це тема номер один, яка визначає ідентичність українця. Про це у прямому ефірі 24 каналу заявив директор соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович.

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Соціолог стверджував, що українці давно визначилися в темі мови. Всі це заперечують, проте абсолютно більшість громадян вважає, що єдиною державною мовою має бути українська.

Такі настрої абсолютно повсюди. На Сході України людям абсолютно байдуже до теми мови. В абсолютній більшості там всі російськомовні. Дніпро, Донецьк, Луганськ – усі вони російськомовні й це потрібно визнати,

– розповів Олексій Антипович.

"Галичина прекрасно вивішувала банери, що "ми розмовляємо двома мовами", коли треба було якось зшивати країну", – додав Антипович.

Тему мови витягають політики. Про неї треба не те що забути, а її потрібно відпустити та йти далі,

– заявив соціолог.

Олексій Антипович стверджував, що 73% виборців Володимира Зеленського – це люди, які мають певну надію на "робіть, а ми подивимося". Тільки експерти, журналісти або люди, які дуже цікавляться політикою, звертають прискіпливу увагу на заяви. А звичайний народ хоче, щоб їх надія на покращення та на зміну справдилася.



Співіснування російської та української мови в Україні: думка українців