Польша напомнила на Совбезе ООН об агрессии России против Украины

О нарушении Россией международного права, в частности в отношении Украины, напомнил глава МИД Польши Яцек Чапутович, председательствуя на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке.

"Мы отстаиваем соблюдение международного права. Его нарушает, например, Россия против Украины и Грузии. То есть в интересе Польши укрепление международной системы, опирающейся на право, а не на силу", – заявил Чапутович, сообщает "Польское радио".

Читайте также: Польша стала председателем Совбеза ООН: что это значит для Украины

Заседание Совбеза ООН было посвящено проблеме участия детей в вооруженных конфликтах. Поэтому в своем выступлении Чапутович отметил, что дети становятся первыми жертвами войн и насилия. Политик подчеркнул, что защита детей является для Польши приоритетом и польская сторона помогает самым маленьким в Восточной Украине и на Ближнем Востоке.

Следующее заседание Совбеза ООН будет посвящено проблеме соблюдения международного права. Очевидно, на нем будут говорить и о российской агрессии в Украине. На этом заседании и до конца августа тоже будет председательствовать Польша.

Какие полномочия имеет Совет Безопасности ООН?

Совет Безопасности уполномочен расследовать любой спор или любую ситуацию, которая может привести к международным столкновениям или вызвать спор. Все для определения того, не может ли продолжение спора угрожать поддержанию международного мира и безопасности.



Совет Безопасности ООН

СБ ООН определяет существование любой угрозы или нарушения мира, акта агрессии и делает рекомендации для поддержания и восстановления международного мира и безопасности. Совет имеет право применять принудительные меры к государствам, которые нарушают международный мир и безопасность. А члены организации должны подчиняться ее решениям и выполнять их.

На практике деятельность СБ по поддержанию мира и безопасности заключается в определении тех или иных санкций против государств-нарушителей, включая: