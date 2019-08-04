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      Польша напомнила на Совбезе ООН об агрессии России против Украины

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      Яцек Чапутович
      Яцек Чапутович / Euractiv.com

      О нарушении Россией международного права, в частности в отношении Украины, напомнил глава МИД Польши Яцек Чапутович, председательствуя на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке.

      "Мы отстаиваем соблюдение международного права. Его нарушает, например, Россия против Украины и Грузии. То есть в интересе Польши укрепление международной системы, опирающейся на право, а не на силу", – заявил Чапутович, сообщает "Польское радио".

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      Заседание Совбеза ООН было посвящено проблеме участия детей в вооруженных конфликтах. Поэтому в своем выступлении Чапутович отметил, что дети становятся первыми жертвами войн и насилия. Политик подчеркнул, что защита детей является для Польши приоритетом и польская сторона помогает самым маленьким в Восточной Украине и на Ближнем Востоке.

      Следующее заседание Совбеза ООН будет посвящено проблеме соблюдения международного права. Очевидно, на нем будут говорить и о российской агрессии в Украине. На этом заседании и до конца августа тоже будет председательствовать Польша.

      Какие полномочия имеет Совет Безопасности ООН?

      Совет Безопасности уполномочен расследовать любой спор или любую ситуацию, которая может привести к международным столкновениям или вызвать спор. Все для определения того, не может ли продолжение спора угрожать поддержанию международного мира и безопасности.

      Рада Безпеки ООН
      Совет Безопасности ООН

      СБ ООН определяет существование любой угрозы или нарушения мира, акта агрессии и делает рекомендации для поддержания и восстановления международного мира и безопасности. Совет имеет право применять принудительные меры к государствам, которые нарушают международный мир и безопасность. А члены организации должны подчиняться ее решениям и выполнять их.

      На практике деятельность СБ по поддержанию мира и безопасности заключается в определении тех или иных санкций против государств-нарушителей, включая:

      • военные операции против них;
      • введение миротворческих формирований в зону конфликта;
      • организацию постконфликтного урегулирования;
      • создание международной администрации в зоне конфликта.
      blog_ava
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      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Новости политики Новости Польши Украина – Россия ООН
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