Про перемир'я не чули: бойовики продовжують розміщувати важку техніку на Донбасі

Бойовики на Донбасі стягують важку броньовану техніку до лінії розмежування. Це помітили як звичайні активісти, так і представники Спеціальної спостережної місії ОБСЄ на Донбасі.

Зокрема, блогер Максим Барінов оприлюднив фото, зроблене за допомогою безпілотника у районі Маріуполя. За його словами, бойовики так званої "ДНР" стягують важке броньоване озброєння, зокрема МТ-ЛБ. Цей багатоцільовий транспортер створено для транспортування (перевезення) людей і вантажів, також його широко використовують як артилерійський тягач, передає "Обозреватель".

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"Швидше за все, на цій стоянці техніки розміщуються артилерійські знаряддя, вони є захованими у будівлях, які в будь-який момент може бути використано проти України та її захисників", – зауважив блогер.



Важке броньоване озброєння окупантів біля Маріуполя

Водночас помітили броньовану техніку окупантів й спостерігачі ОБСЄ. У їхньому звіті за 6 серпня мовиться про те, що безпілотник зафіксував бронетранспортер МТ-ЛБ поблизу Гіївки та броньовану ремонтно-евакуаційну машину БРЕМ-Ч у районі Оріхове-Донецького. Обидва населені пункти розташовуються на Луганщині. Також безпілотник СММ ОБСЄ виявив у одному із житлових кварталів Зайцевого два БТР-70. Зайцево розташовується на Донеччині за 62 кілометри від обласного центру.

6 серпня спостерігачі місії ОБСЄ помітили три бойові броньовані машини типу БМП і два БТР невстановленого типу на південно-східній околиці Врубівки, що розміщується за 72 кілометри на захід від Луганська. Ще один БТР-70 було зафіксовано біля Новобахмутівки – це за 28 кілометрів на північ від Донецька.

Зауважимо, що це не єдині зухвалі кроки з боку бойовиків. Також проросійські найманці встановлюють морські міни вздовж узбережжя Азовського моря на Донеччині.



Окуповані території у Донецькій і Луганській областях

Що відомо при нинішню ситуацію на Донбасі

30 червня у районі Станиці Луганської, що також розташовується біля лінії розмежування, завершилося розведення сил і засобів як з боку українських воїнів, так і з боку бойовиків.

31 липня у Мінську домовилися, що з 1 серпня ту розпочнеться розмінування територій, прилеглих до мосту у Станиці Луганській. Також має бути прибрано блокпост та символи окупаційної влади, далі відбудеться демонтаж фортифікаційних споруд, і вже опісля мають стартувати роботи з ремонту мосту.

Українська сторона постійно дотримується цих умов, натомість окупанти періодично обстрілюють українські позиції. Зокрема, 6 серпня під час однієї з таких атак було смертельно поранено чотирьох українських військових. Усі вони є бійцями 36-ї бригади морської піхоти. А здійснили обстріл окупанти, коли українські воїни облаштовували позиції взводно-опорного пункту.