20:21
7 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЛУГА НАРОДУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Бердимухамедов всемогучий. Священик РПЦ переплюнув Скабєєву
      Вєсті Кремля
      22:14, 6 серпня
      Вєсті.UA: Голова колгоспу Медведчук. Розминка Усика з Шарієм
      Вєсті.UA
      21:43, 6 серпня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЛУГА НАРОДУ

      Зеленський провів розмову з Путіним: чи наблизить це Україну до миру

      303 Читать новость на русском

      Володимир Зеленський розповів, що після вбивства чотирьох військових на Донбасі він терміново зателефонував президенту Росії Володимиру Путіну. Проте експерти наголошують, що такі дії президента не наблизить Україну до миру.

      Росія знову шантажує Україну життям наших захисників. Під час телефонної розмови з Зеленським, Путін заявив, що хоче особливого статусу для окупованих територій і тільки тоді попросить підконтрольних кремлю найманців не стріляти.

      Важливо! Зеленський терміново зателефонував Путіну: причини та деталі

      Натомість Президент України наполягає, що треба терміново скликати зустріч у Нормандському форматі

      Окрім розмови з Путіним, Володимир Зеленський зранку мав розмову з представником Генштабу, Міноборони та Ради нацбезпеки. Про що говорили – читайте тут.

      Чи наблизить це Україну до миру?

      Путін висунув умови Зеленському. Мовляв, окупованим територіям потрібен особливий статус – і це умова миру. В Офісі Президента заявили, що змін до Конституції вносити не планують.

      З моєї точки зору, це такий натяк Кремля пану Зеленському, тому що останніми тижнями були заяви в його оточення, що змін до конституції та особливого статусу Донбасу не буде. А все інше насправді пана Путіна не цікавить, бо йому потрібно лише позбавити Україну євроатлантичних перспектив,
      – каже політолог Максим Ялі.

      Карта окупованих територій Донбас
      Карта окупованих територій у Донецькій і Луганській областях

      Тож, вплинути на агресора мали б Німеччина та Франція. Саме відновлення Нормандського формату вимагає Зеленський. Про це говорив з Еммануелем Макроном. Про війну і ворога Зеленський говорив також з президентом Туреччини. До слова, до Ердогана Зеленський полетів одразу ж після наради з силовиками.

      Нам потрібно дуже терміново у найближчий час зустрітися з лідерами нормандської четвірки, подивитись один одному в очі і припинити цю війну,
      – відповів Зеленський.

      Але зустрічі на рівні лідерів країн готуються місяцями. Значно простіше підготувати зустріч на рівні міністрів. Саме вона, ймовірно, і відбудеться на запит України.

      Читайте також: Зеленський з першим офіційним візитом у Туреччині – головні новини, фото і відео

      "Мені здається, що буде важко погодити графіки пані Меркель і пану Макрону. Проте притягнути увагу європейських політиків і світових лідерів – це в принципі гарний крок", – сказав експерт з міжнародних питань. Експерт додає, що поки Росія розуміє лише мову санкції. І стримувати Кремль можна лише посиленням санкцій.

      Зазначимо, що 21 липня розпочалось чергове безстрокове припинення вогню на Донбасі. Проте 6 серпня від такого перемир'я під Павлополем загинуло 4 наших хлопців, наймолодшому було лише 20 років, найстаршому – 31.

      Більше про обстріл та загибель військових – читайте тут.

      Реакції на обстріл від бойовиків і загибель військових:

      • Секретар РНБО Олександр Данилюк також наголосив, що обстріли є грубим порушенням перемир’я, укладеного на Донбасі в рамках мінського процесу. І Україна обов'язково на них відреагує.
      • Спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер засуджує дії проросійських бойовиків, через які загинули українські військові. Він вкрай розчарованийпорушенням бойовиками перемир'я.
      • Представник України в політичній підгрупі ТКГ на переговорах у Мінську Роман Безсмертний назвав ситуацію "вкрай тривожною". Він вважає, що обстріл проросійськими бойовиками Павлополя попри режим тиші і загибель чотирьох українських військових можуть перерости у складне загострення на Донбасі.
      blog_ava
      Чому нудить, що з цим робити і про які захворювання це може сигналізувати
      сьогодні
      10106
      Автор: Людмила Кушнір
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Володимир Путін Володимир Зеленський Україна – Росія Жертви Перемир'я
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Новий етап медичної реформи: які зміни чекають на українців у 2020 році
      сьогодні , 19:03 Новий етап медичної реформи: які зміни чекають на українців у 2020 році
      Світлана Попова 818
      Путін хоче війни, тому все частіше оголошує мир, або Чому Україні потрібно діяти більш рішуче
      сьогодні , 19:00 Путін хоче війни, тому все частіше оголошує мир, або Чому Україні потрібно діяти більш рішуче
      Артем Овдієнко 662
      Закуски до пива зі всього світу: від баварських ковбасок до десертів
      сьогодні , 16:00 Закуски до пива зі всього світу: від баварських ковбасок до десертів
      465
      Скільки років літакам, якими подорожують українці, і наскільки вони безпечні
      сьогодні , 18:30 Скільки років літакам, якими подорожують українці, і наскільки вони безпечні
      Світлана Попова 3769
      Юрій Вітренко: що відомо про кандидата в прем'єр-міністри
      сьогодні , 17:30 Юрій Вітренко: що відомо про кандидата в прем'єр-міністри
      1038
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук