Зеленський провів розмову з Путіним: чи наблизить це Україну до миру

Володимир Зеленський розповів, що після вбивства чотирьох військових на Донбасі він терміново зателефонував президенту Росії Володимиру Путіну. Проте експерти наголошують, що такі дії президента не наблизить Україну до миру.

Росія знову шантажує Україну життям наших захисників. Під час телефонної розмови з Зеленським, Путін заявив, що хоче особливого статусу для окупованих територій і тільки тоді попросить підконтрольних кремлю найманців не стріляти.

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Натомість Президент України наполягає, що треба терміново скликати зустріч у Нормандському форматі

Окрім розмови з Путіним, Володимир Зеленський зранку мав розмову з представником Генштабу, Міноборони та Ради нацбезпеки. Про що говорили – читайте тут.

Чи наблизить це Україну до миру?

Путін висунув умови Зеленському. Мовляв, окупованим територіям потрібен особливий статус – і це умова миру. В Офісі Президента заявили, що змін до Конституції вносити не планують.

З моєї точки зору, це такий натяк Кремля пану Зеленському, тому що останніми тижнями були заяви в його оточення, що змін до конституції та особливого статусу Донбасу не буде. А все інше насправді пана Путіна не цікавить, бо йому потрібно лише позбавити Україну євроатлантичних перспектив,

– каже політолог Максим Ялі.



Карта окупованих територій у Донецькій і Луганській областях

Тож, вплинути на агресора мали б Німеччина та Франція. Саме відновлення Нормандського формату вимагає Зеленський. Про це говорив з Еммануелем Макроном. Про війну і ворога Зеленський говорив також з президентом Туреччини. До слова, до Ердогана Зеленський полетів одразу ж після наради з силовиками.

Нам потрібно дуже терміново у найближчий час зустрітися з лідерами нормандської четвірки, подивитись один одному в очі і припинити цю війну,

– відповів Зеленський.

Але зустрічі на рівні лідерів країн готуються місяцями. Значно простіше підготувати зустріч на рівні міністрів. Саме вона, ймовірно, і відбудеться на запит України.

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"Мені здається, що буде важко погодити графіки пані Меркель і пану Макрону. Проте притягнути увагу європейських політиків і світових лідерів – це в принципі гарний крок", – сказав експерт з міжнародних питань. Експерт додає, що поки Росія розуміє лише мову санкції. І стримувати Кремль можна лише посиленням санкцій.

Зазначимо, що 21 липня розпочалось чергове безстрокове припинення вогню на Донбасі. Проте 6 серпня від такого перемир'я під Павлополем загинуло 4 наших хлопців, наймолодшому було лише 20 років, найстаршому – 31.

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Реакції на обстріл від бойовиків і загибель військових: