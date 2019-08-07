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      Зеленский провел разговор с Путиным: приблизит ли это Украину к миру

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      Владимир Зеленский рассказал, что после убийства четырех военных на Донбассе он срочно позвонил президенту России Владимиру Путину. Однако эксперты отмечают, что такие действия президента не приблизит Украину к миру.

      Россия снова шантажирует Украину жизнью наших защитников. Во время телефонного разговора с Зеленским, Путин заявил, что хочет особого статуса для оккупированных территорий и только тогда попросит подконтрольных Кремлю наемников не стрелять.

      Важно! Зеленский срочно позвонил Путину: причины и детали

      Зато Президент Украины настаивает, что надо срочно созвать встречу в нормандской формате

      Кроме разговора с Путиным, Владимир Зеленский утром разговаривал с представителем Генштаба, Минобороны и Совета нацбезопасности. О чем говорили – читайте здесь.

      Приблизит ли это Украину к миру?

      Путин выдвинул условия Зеленскому. Мол, оккупированным территориям нужен особый статус – и это условие мира. В Офисе Президента заявили, что изменений в Конституцию вносить не планируют.

      С моей точки зрения, это такой намек Кремля господину Зеленскому, потому что последние недели были заявления в его окружения, что изменений в Конституции и особого статуса для Донбасса не будет. А все остальное на самом деле Путина не интересует, потому что ему нужно только лишить Украину евроатлантических перспектив,
      – говорит политолог Максим Яли.

      Карта окупованих територій Донбас
      Карта оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях

      Поэтому, повлиять на агрессора должны Германия и Франция. Именно восстановление Нормандского формата требует Зеленский. Об этом говорил с Эммануэлем Макроном. О войне и враге Зеленский говорил также с президентом Турции. К слову, к Эрдогану Зеленский полетел сразу же после совещания с силовиками.

      Нам нужно очень срочно в ближайшее время встретиться с лидерами нормандской четверки, посмотреть друг другу в глаза и прекратить эту войну,
      – ответил Зеленский.

      Но встречи на уровне лидеров стран готовятся месяцами. Значительно проще подготовить встречу на уровне министров. Именно она, вероятно, и произойдет на запрос Украины.

      Читайте также: Зеленский с первым официальным визитом в Турции – главные новости, фото и видео

      "Мне кажется, что будет трудно согласовать графики госпожи Меркель и господина Макрона. Однако привлечь внимание европейских политиков и мировых лидеров – это в принципе хороший шаг", – сказал эксперт по международным вопросам. Эксперт добавляет, что пока Россия понимает только язык санкций. И сдерживать Кремль можно только ужесточением санкций.

      Отметим, что 21 июля началось очередное бессрочном прекращении огня на Донбассе. Однако 6 августа от такого перемирия под Павлополем погибли 4 наших ребят, самому младшему было всего 20 лет, самому старшему – 31.

      Больше про обстрел и гибель военных – читайте здесь.

      Реакции на обстрел боевиков и гибель военных:

      • Секретарь СНБО Александр Данилюк также подчеркнул, что обстрелы являются грубым нарушением перемирия, заключенного на Донбассе в рамках минского процесса. И Украина обязательно на них отреагирует.
      • Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер осуждает действия пророссийских боевиков, в следствии которых погибли украинские военные. Он крайне розчарован нарешением боевиками перемирия.
      • Представитель Украины в политической подгруппе ТКГ на переговорах в Минске Роман Бессмертный назвал ситуацию "крайне тревожной". Он считает, что обстрел пророссийскими боевиками Павлополя несмотря на режим тишины и гибель четырех украинских военных может перерасти в тяжелое обострение на Донбассе.
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      Автор: Людмила Кушнир
      Теги: Война на Донбассе Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Жертвы Украина – Россия Владимир Путин Перемирие
      Источник: 24 канал
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