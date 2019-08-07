Зеленский провел разговор с Путиным: приблизит ли это Украину к миру

Владимир Зеленский рассказал, что после убийства четырех военных на Донбассе он срочно позвонил президенту России Владимиру Путину. Однако эксперты отмечают, что такие действия президента не приблизит Украину к миру.

Россия снова шантажирует Украину жизнью наших защитников. Во время телефонного разговора с Зеленским, Путин заявил, что хочет особого статуса для оккупированных территорий и только тогда попросит подконтрольных Кремлю наемников не стрелять.

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Зато Президент Украины настаивает, что надо срочно созвать встречу в нормандской формате

Кроме разговора с Путиным, Владимир Зеленский утром разговаривал с представителем Генштаба, Минобороны и Совета нацбезопасности. О чем говорили – читайте здесь.

Приблизит ли это Украину к миру?

Путин выдвинул условия Зеленскому. Мол, оккупированным территориям нужен особый статус – и это условие мира. В Офисе Президента заявили, что изменений в Конституцию вносить не планируют.

С моей точки зрения, это такой намек Кремля господину Зеленскому, потому что последние недели были заявления в его окружения, что изменений в Конституции и особого статуса для Донбасса не будет. А все остальное на самом деле Путина не интересует, потому что ему нужно только лишить Украину евроатлантических перспектив,

– говорит политолог Максим Яли.



Карта оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях

Поэтому, повлиять на агрессора должны Германия и Франция. Именно восстановление Нормандского формата требует Зеленский. Об этом говорил с Эммануэлем Макроном. О войне и враге Зеленский говорил также с президентом Турции. К слову, к Эрдогану Зеленский полетел сразу же после совещания с силовиками.

Нам нужно очень срочно в ближайшее время встретиться с лидерами нормандской четверки, посмотреть друг другу в глаза и прекратить эту войну,

– ответил Зеленский.

Но встречи на уровне лидеров стран готовятся месяцами. Значительно проще подготовить встречу на уровне министров. Именно она, вероятно, и произойдет на запрос Украины.

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"Мне кажется, что будет трудно согласовать графики госпожи Меркель и господина Макрона. Однако привлечь внимание европейских политиков и мировых лидеров – это в принципе хороший шаг", – сказал эксперт по международным вопросам. Эксперт добавляет, что пока Россия понимает только язык санкций. И сдерживать Кремль можно только ужесточением санкций.

Отметим, что 21 июля началось очередное бессрочном прекращении огня на Донбассе. Однако 6 августа от такого перемирия под Павлополем погибли 4 наших ребят, самому младшему было всего 20 лет, самому старшему – 31.

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