08:29
8 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЛУГА НАРОДУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Тарантіно рятує Путіна. Симулятор протестів у Росії
      Вєсті Кремля
      20:55, 7 серпня
      Вєсті.UA: Кого "Слуга народу" візьме в коаліцію. Який шанс втрачає Луценко
      Вєсті.UA
      20:22, 7 серпня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЛУГА НАРОДУ

      Бойовики на Донбасі збільшили кількість обстрілів: ситуація загострюється

      166 Читать новость на русском
      Як минула доба на Донбасі
      Як минула доба на Донбасі / Соцмережі

      Упродовж доби 7 серпня проросійські бойовики на Донбасі десять разів порушували режим припинення вогню. Окупанти обстрілювали українські позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.

      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" проросійські найманці здійснили чотири обстріли позицій Об'єднаних сил:

      • двічі поблизу Водяного, а також Лебединського – зі стрілецької зброї;
      • неподалік Новотроїцького – зі станкового протитанкового гранатомету.

      Важливо! Наймолодшому минуло 20: що відомо про загиблих під Павлополем українських воїнів – фото

      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників було обстріляно шість разів:

      • неподалік Луганського – з автоматичного гранатомету;
      • двічі поблизу Південного – з протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
      • поблизу Новозванівки – з протитанкового гранатомету та стрілецької зброї;
      • у районі Зайцевого – з автоматичного гранатомету та снайперської зброї;

      неподалік Кримського – з гранатометів різних систем і великокаліберного кулемету. 

      Зауважимо, що за минулу добу втрат з українського боку зафіксовано не було. Від початку поточної доби бойовики двічі обстріляли позиції Об'єднаних сил. Сталося це у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

      • поблизу Богданівки – зі станкового протитанкового гранатомету;
      • неподалік Водяного – зі стрілецької зброї.

      Упродовж доби 6 серпня бойовики 9 разів порушували режим припинення вогню. У результаті чотири військовослужбовці загинули та один отримав поранення.

      Від початку доби 21 липня уздовж усієї лінії розмежування в Донецькій і Луганській областях почало діяти безстрокове перемир'я. Відповідно до домовленостей, яких досягли у Мінську, "режим тиші" передбачає обопільне припинення ведення вогню з будь-яких видів озброєння. Українська сторона постійно дотримується цих умов, натомість окупанти періодично обстрілюють українські позиції.


      Карта окупованих територій на Донбасі

       

      якою нині є ситуація на Донбасі: 
      blog_ava
      Зеленський з першим офіційним візитом у Туреччині – головні новини, фото і відео
      сьогодні
      3740
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Проросійські бойовики
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Бранець Кремля Сущенко підписав згоду відбувати покарання в Україні, – Фейгін
      сьогодні , 03:19 Бранець Кремля Сущенко підписав згоду відбувати покарання в Україні, – Фейгін
      871
      Политический кризис в России: Украина получила ряд возможностей
      сьогодні , 01:00 Политический кризис в России: Украина получила ряд возможностей
      Іван Яковина 1118
      Закуски до пива зі всього світу: від баварських ковбасок до десертів
      7 серпня , 16:00 Закуски до пива зі всього світу: від баварських ковбасок до десертів
      895
      Змова Денісової та Вовка: як на замовлення призначають недоброчесних суддів
      7 серпня , 23:00 Змова Денісової та Вовка: як на замовлення призначають недоброчесних суддів
      Роман Маселко 524
      Голодные понаехавшие, технологии вербовки украинцев и пляж с сюрпризом: новости Крымнаша
      7 серпня , 22:00 Голодные понаехавшие, технологии вербовки украинцев и пляж с сюрпризом: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 1854
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук