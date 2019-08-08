Бойовики на Донбасі збільшили кількість обстрілів: ситуація загострюється

Упродовж доби 7 серпня проросійські бойовики на Донбасі десять разів порушували режим припинення вогню. Окупанти обстрілювали українські позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" проросійські найманці здійснили чотири обстріли позицій Об'єднаних сил:

двічі поблизу Водяного , а також Лебединського – зі стрілецької зброї;

, а також Лебединського – зі стрілецької зброї; неподалік Новотроїцького – зі станкового протитанкового гранатомету.

Важливо! Наймолодшому минуло 20: що відомо про загиблих під Павлополем українських воїнів – фото

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників було обстріляно шість разів:

неподалік Луганського – з автоматичного гранатомету;

двічі поблизу Південного – з протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

поблизу Новозванівки – з протитанкового гранатомету та стрілецької зброї;

у районі Зайцевого – з автоматичного гранатомету та снайперської зброї;

неподалік Кримського – з гранатометів різних систем і великокаліберного кулемету.

Зауважимо, що за минулу добу втрат з українського боку зафіксовано не було. Від початку поточної доби бойовики двічі обстріляли позиції Об'єднаних сил. Сталося це у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

поблизу Богданівки – зі станкового протитанкового гранатомету;

неподалік Водяного – зі стрілецької зброї.

Упродовж доби 6 серпня бойовики 9 разів порушували режим припинення вогню. У результаті чотири військовослужбовці загинули та один отримав поранення.

Від початку доби 21 липня уздовж усієї лінії розмежування в Донецькій і Луганській областях почало діяти безстрокове перемир'я. Відповідно до домовленостей, яких досягли у Мінську, "режим тиші" передбачає обопільне припинення ведення вогню з будь-яких видів озброєння. Українська сторона постійно дотримується цих умов, натомість окупанти періодично обстрілюють українські позиції.