Бойовики на Донбасі збільшили кількість обстрілів: ситуація загострюється
Упродовж доби 7 серпня проросійські бойовики на Донбасі десять разів порушували режим припинення вогню. Окупанти обстрілювали українські позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" проросійські найманці здійснили чотири обстріли позицій Об'єднаних сил:
- двічі поблизу Водяного, а також Лебединського – зі стрілецької зброї;
- неподалік Новотроїцького – зі станкового протитанкового гранатомету.
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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників було обстріляно шість разів:
- неподалік Луганського – з автоматичного гранатомету;
- двічі поблизу Південного – з протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
- поблизу Новозванівки – з протитанкового гранатомету та стрілецької зброї;
- у районі Зайцевого – з автоматичного гранатомету та снайперської зброї;
неподалік Кримського – з гранатометів різних систем і великокаліберного кулемету.
Зауважимо, що за минулу добу втрат з українського боку зафіксовано не було. Від початку поточної доби бойовики двічі обстріляли позиції Об'єднаних сил. Сталося це у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":
- поблизу Богданівки – зі станкового протитанкового гранатомету;
- неподалік Водяного – зі стрілецької зброї.
Упродовж доби 6 серпня бойовики 9 разів порушували режим припинення вогню. У результаті чотири військовослужбовці загинули та один отримав поранення.
Від початку доби 21 липня уздовж усієї лінії розмежування в Донецькій і Луганській областях почало діяти безстрокове перемир'я. Відповідно до домовленостей, яких досягли у Мінську, "режим тиші" передбачає обопільне припинення ведення вогню з будь-яких видів озброєння. Українська сторона постійно дотримується цих умов, натомість окупанти періодично обстрілюють українські позиції.