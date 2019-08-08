Боевики на Донбассе увеличили количество обстрелов: ситуация обостряется
В течение суток 7 августа пророссийские боевики на Донбассе десять раз нарушали режим прекращения огня. Оккупанты обстреливали украинские позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" пророссийские наемники совершили четыре обстрела позиций Объединенных сил:
- дважды вблизи Водяного, а также Лебединского – из стрелкового оружия;
- неподалеку Новотроицкого – из станкового противотанкового гранатомета.
Важно! Самому младшему исполнилось 20: что известно о погибших под Павлополем украинских воинах
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны шесть раз:
- неподалеку Луганского – из автоматического гранатомета;
- дважды вблизи Южного – из противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
- вблизи Новозвановки – из противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
- в районе Зайцево – из автоматического гранатомета и снайперского оружия;
- неподалеку Крымского – из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета.
Заметим, что за минувшие сутки потерь с украинской стороны зафиксировано не было. От начала текущих суток боевики дважды обстреляли позиции Объединенных сил. Произошло это в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":
- вблизи Богдановки – из станкового противотанкового гранатомета;
- неподалеку Водяного – из стрелкового оружия.
В течение суток 6 августа боевики 9 раз нарушали режим прекращения огня. В результате четыре военнослужащих погибли и один получил ранение.
От начала суток 21 июля вдоль всей линии разграничения в Донецкой и Луганской областях начало действовать бессрочное перемирие. Согласно договоренностям, которых достигли в Минске, "режим тишины" предусматривает обоюдное прекращение огня из любых видов вооружения. Украинская сторона постоянно соблюдает эти условия, однако оккупанты периодически обстреливают украинские позиции.
Смотрите видео: что происходит на Донбассе