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      Боевики на Донбассе увеличили количество обстрелов: ситуация обостряется

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      Как прошли сутки на Донбассе
      Как прошли сутки на Донбассе / Соцсети

      В течение суток 7 августа пророссийские боевики на Донбассе десять раз нарушали режим прекращения огня. Оккупанты обстреливали украинские позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" пророссийские наемники совершили четыре обстрела позиций Объединенных сил:

      • дважды вблизи Водяного, а также Лебединского – из стрелкового оружия;
      • неподалеку Новотроицкого – из станкового противотанкового гранатомета.

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      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны шесть раз:

      • неподалеку Луганского – из автоматического гранатомета;
      • дважды вблизи Южного – из противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
      • вблизи Новозвановки – из противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
      • в районе Зайцево – из автоматического гранатомета и снайперского оружия;
      • неподалеку Крымского – из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета.

      Заметим, что за минувшие сутки потерь с украинской стороны зафиксировано не было. От начала текущих суток боевики дважды обстреляли позиции Объединенных сил. Произошло это в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

      • вблизи Богдановки – из станкового противотанкового гранатомета;
      • неподалеку Водяного – из стрелкового оружия.

      В течение суток 6 августа боевики 9 раз нарушали режим прекращения огня. В результате четыре военнослужащих погибли и один получил ранение.

      От начала суток 21 июля вдоль всей линии разграничения в Донецкой и Луганской областях начало действовать бессрочное перемирие. Согласно договоренностям, которых достигли в Минске, "режим тишины" предусматривает обоюдное прекращение огня из любых видов вооружения. Украинская сторона постоянно соблюдает эти условия, однако оккупанты периодически обстреливают украинские позиции.


      Карта оккупированных территорий на Донбассе

      Смотрите видео: что происходит на Донбассе

       

      КАКОВА СЕЙЧАС СИТУАЦИЯ НА ДОНБАССЕ:
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      Автор: Елизавета Герасимюк
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Операция Объединенных сил Пророссийские боевики
      Источник: 24 канал
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