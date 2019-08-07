Командир 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского Андрей Гнатов рассказал об обстоятельствах гибели четырех военных у Павлополе.

По его словам, утром 6 августа примерно в 10:30 противник нарушил условия перемирия в районе Павлополя в Донецкой области, осуществив обстрел позиций ВСУ со стороны Украинского.

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В докладе наблюдателя ОБСЕ зафиксировано взрыв – вероятно, боеприпаса для гранатомета СПГ-9 (станковый противотанковый гранатомет) или мины калибра 82 миллиметра. Примерно через минуту наблюдатель ОБСЕ продвинулся к месту взрыва.

Он обнаружил там четырех военнослужащих, от минно-взрывных травм признаков жизни уже не подавали,

– рассказал командир 36-й бригады.

На месте подрыва обнаружили воронку, характерную для разрыва артиллерийского боеприпаса. Но по звуковыми обстоятельствами взрыва – мина была переоборудована, причем таким образом, чтобы ее запуск происходил без использования самого миномета.



Павлополь расположен в Донецкой области возле Мариуполя

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что смертельный обстрел украинских военных в районе Павлополя направлен на подрыв не только перемирия, которое должно продолжаться на Донбассе, но и переговорного процесса в целом.



Секретарь СНБО Александр Данилюк также подчеркнул, что обстрелы являются грубым нарушением перемирия, заключенного в Донбассе в рамках минского процесса. И Украина обязательно на них отреагирует.

О каком перемирии речь?Оно начало действовать с начала суток 21 июля вдоль всей линии разграничения в Донецкой и Луганской областях. О перемирии стороны конфликта договорились в Минске.



"Режим тишины" предусматривает обоюдное прекращение ведения огня из всех видов вооружения. Впрочем, от начала перемирия боевики периодически обстреливают украинские позиции.



Карта оккупированных территорий украинского Донбасса