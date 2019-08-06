Нам это не нравится, – военнослужащие о сложной ситуации на Донбассе

Украинские военные на передовой не ощущают перемирия. Пророссийские боевики на Донбассе по ночам продолжают простреливать позиции защитников.

Защитники Песков в комментарии 24 каналу рассказали, что видят, как пророссийские боевики пытаются продвигаться вперед.

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"Окапываются, пользуются нашим перемирием и приближаются ближе, а у нас приказ не стрелять, только наблюдать", – рассказал военнослужащий ВСУ Михаил.



Флаг пророссийских боевиков недалеко от украинских позиций

Солдатам не нравится перспектива сближения с оккупантом.

"Мы наблюдаем, наблюдаем, наблюдаем. Если они начнут нас забрасывать гранатами, тогда уже, если успеем, можем обороняться, если останемся живыми", – отметил Михаил.

Нам это не нравится, но приходится терпеть. Прячемся в окопах, сидим в ожидании, ждем приказа, когда нам разрешат немного дать им понять, что мы здесь тоже сидим не с пустыми руками,

– объяснил боец ​​"Малой".

Военные добавили, что перемирие одностороннее. Боевики его не соблюдают – стреляют в сторону наших защитников.

Последствия обстрелов на Донбассе

"Из стрелкового оружия, ВОГи к нам прилетают. Этой ночью обстреляли из крупнокалиберного пулемета", – вспомнил военнослужащий ВСУ.

К слову, с начала дня 6 августа боевики на Донбассе дважды обстреляли украинские позиции несмотря на "перемирие". Из-за обстрелов погибли четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины.



Карта оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей

Что известно о так называемом бессрочном перемирии на Донбассе?

Оно начало действовать с начала суток 21 июля вдоль всей линии разграничения в Донецкой и Луганской областях. О перемирии стороны конфликта договорились в Минске. В соответствии с соглашением, "режим тишины" предусматривает обоюдное прекращение ведения огня из всех видов вооружения.