Нам это не нравится, – военнослужащие о сложной ситуации на Донбассе
Украинские военные на передовой не ощущают перемирия. Пророссийские боевики на Донбассе по ночам продолжают простреливать позиции защитников.
Защитники Песков в комментарии 24 каналу рассказали, что видят, как пророссийские боевики пытаются продвигаться вперед.
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"Окапываются, пользуются нашим перемирием и приближаются ближе, а у нас приказ не стрелять, только наблюдать", – рассказал военнослужащий ВСУ Михаил.
Флаг пророссийских боевиков недалеко от украинских позиций
Солдатам не нравится перспектива сближения с оккупантом.
"Мы наблюдаем, наблюдаем, наблюдаем. Если они начнут нас забрасывать гранатами, тогда уже, если успеем, можем обороняться, если останемся живыми", – отметил Михаил.
Нам это не нравится, но приходится терпеть. Прячемся в окопах, сидим в ожидании, ждем приказа, когда нам разрешат немного дать им понять, что мы здесь тоже сидим не с пустыми руками,
– объяснил боец "Малой".
Военные добавили, что перемирие одностороннее. Боевики его не соблюдают – стреляют в сторону наших защитников.
Последствия обстрелов на Донбассе
"Из стрелкового оружия, ВОГи к нам прилетают. Этой ночью обстреляли из крупнокалиберного пулемета", – вспомнил военнослужащий ВСУ.
К слову, с начала дня 6 августа боевики на Донбассе дважды обстреляли украинские позиции несмотря на "перемирие". Из-за обстрелов погибли четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины.
Карта оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей
Что известно о так называемом бессрочном перемирии на Донбассе?
Оно начало действовать с начала суток 21 июля вдоль всей линии разграничения в Донецкой и Луганской областях. О перемирии стороны конфликта договорились в Минске. В соответствии с соглашением, "режим тишины" предусматривает обоюдное прекращение ведения огня из всех видов вооружения.