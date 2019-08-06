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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ШТУРМ РЕЗИДЕНЦИИ АТАМБАЕВА РЫНОК ЗЕМЛИ

      Нам это не нравится, – военнослужащие о сложной ситуации на Донбассе

      1417 Читати новину українською

      Украинские военные на передовой не ощущают перемирия. Пророссийские боевики на Донбассе по ночам продолжают простреливать позиции защитников.

      Защитники Песков в комментарии 24 каналу рассказали, что видят, как пророссийские боевики пытаются продвигаться вперед.

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      "Окапываются, пользуются нашим перемирием и приближаются ближе, а у нас приказ не стрелять, только наблюдать", – рассказал военнослужащий ВСУ Михаил.

      війна на донбасі
      Флаг пророссийских боевиков недалеко от украинских позиций

      Солдатам не нравится перспектива сближения с оккупантом.

      "Мы наблюдаем, наблюдаем, наблюдаем. Если они начнут нас забрасывать гранатами, тогда уже, если успеем, можем обороняться, если останемся живыми", – отметил Михаил.

      Нам это не нравится, но приходится терпеть. Прячемся в окопах, сидим в ожидании, ждем приказа, когда нам разрешат немного дать им понять, что мы здесь тоже сидим не с пустыми руками,
      – объяснил боец ​​"Малой".

      Военные добавили, что перемирие одностороннее. Боевики его не соблюдают – стреляют в сторону наших защитников.

      війна на донбасі Последствия обстрелов на Донбассе

      "Из стрелкового оружия, ВОГи к нам прилетают. Этой ночью обстреляли из крупнокалиберного пулемета", – вспомнил военнослужащий ВСУ.

      К слову, с начала дня 6 августа боевики на Донбассе дважды обстреляли украинские позиции несмотря на "перемирие". Из-за обстрелов погибли четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины.

       

      Донбас, карта, Донецька та Луганська області
      Карта оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей

      Что известно о так называемом бессрочном перемирии на Донбассе?
      Оно начало действовать с начала суток 21 июля вдоль всей линии разграничения в Донецкой и Луганской областях. О перемирии стороны конфликта договорились в Минске. В соответствии с соглашением, "режим тишины" предусматривает обоюдное прекращение ведения огня из всех видов вооружения.

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      Автор: Елизавета Герасимюк
      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Вооруженные силы Украины Украина – Россия Новости России Операция Объединенных сил Пророссийские боевики Перемирие
      Источник: 24 канал
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