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      Несмотря на перемирие, на Донбассе – неспокойно: оккупанты палят из минометов

      97 Читати новину українською
      Война на Донбассе
      Война на Донбассе / 24 канал

      Да, в течении суток 4 августа противник 4 раза нарушал условия "хлебного перемирия". Украинские позиции оккупанты обстреливали из запрещенного минскими соглашениями вооружения.

      Говорится о минометах калибра 82 миллиметра. Также боевики вели огонь из стрелкового оружия. Об этом информирует штаб ООС.

      Актуально: Оккупанты проводят разминирование вблизи "Станицы-Луганской": КПВВ поменяет режим работы

      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстреливал позиции ВСУ возле Верхнеторецкого, Песков, Широкиного и Саханки.

      К счастью, украинские защитники в результате вражеского огня не пострадали.

      Бессрочное "хлебное перемирие" на Донбассе начало действовать с начала суток 21 июля. Установлено оно вдоль всей линии разграничения в Донецкой и Луганской областях. Согласно договоренностям, достигнутым в Минске, режим тишины предусматривает обоюдное прекращение ведения огня из всех видов вооружения.

      карта окуповані території ООС
      Карта оккупированных территорий на Донбассе: инфографикаы 24 канала

      blog_ava
      Впервые с 2015-го: Украина впустила в свое воздушное пространство российский самолет
      8 августа
      337
      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Операция Объединенных сил Пророссийские боевики Перемирие
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