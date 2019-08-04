Несмотря на перемирие, на Донбассе – неспокойно: оккупанты палят из минометов

Да, в течении суток 4 августа противник 4 раза нарушал условия "хлебного перемирия". Украинские позиции оккупанты обстреливали из запрещенного минскими соглашениями вооружения.

Говорится о минометах калибра 82 миллиметра. Также боевики вели огонь из стрелкового оружия. Об этом информирует штаб ООС.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстреливал позиции ВСУ возле Верхнеторецкого, Песков, Широкиного и Саханки.

К счастью, украинские защитники в результате вражеского огня не пострадали.

Бессрочное "хлебное перемирие" на Донбассе начало действовать с начала суток 21 июля. Установлено оно вдоль всей линии разграничения в Донецкой и Луганской областях. Согласно договоренностям, достигнутым в Минске, режим тишины предусматривает обоюдное прекращение ведения огня из всех видов вооружения.



Карта оккупированных территорий на Донбассе: инфографикаы 24 канала