Оккупанты проводят разминирование вблизи "Станицы-Луганской": КПВВ поменяет режим работы

С 4 по 10 августа КПВВ "Станица-Луганская" поменяет график работы и будет работать только до 18:00. Причиной для таких изменений в работе контрольного пункта въезда-выезда является разминирование.

Примечательно, что разминирование на своей стороне от линии разграничения будут проводить оккупационные войска России, сообщает пресс-центр ООС.

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Оккупанты будут проводить разминирование вблизи разрушенного автомобильного моста через реку Северский Донец. Поэтому в период до 10 августа они будут осуществлять пропуск через линию разграничения только до 18:00.

Из-за сложившейся ситуации командующий ООС принял решение об изменении режима работы КПВВ. Поэтому граждан, которые направляются на временно оккупированные территории Украины, в ближайшую неделю будут пропускать только до 17:30.

После указанного времени на контрольном пункте въезда-выезда "Станица-Луганская" пропускать граждан не будут из-за взрывоопасности работ по разминированию и потенциальной угрозы для жизни и здоровья гражданского населения.

Командование Объединенных сил просит граждан учесть эту информацию при планировании своих поездок.

Что известно о мосте в Станице Луганской?

В Станице Луганской действует единственный на Луганщине пункт пересечения через линию разграничения – в контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская". Этот пункт пешеходный, а сама дорога пролегает вдоль взорванного еще в 2015 году моста через Северский Донец.



Президент Зеленский хочет восстановить переправу и дал боевикам неделю на то, чтобы демонтировать фортификационные сооружения на оккупированных территориях. Если сделать это не удастся, Украина будет готова восстанавливать разрушенный мост в одностороннем порядке.