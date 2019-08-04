Окупанти проводять розмінування поблизу "Станиці-Луганської": КПВВ змінить режим роботи

З 4 до 10 серпня КПВВ "Станиця-Луганська" змінить графік роботи і працюватиме лише до 18:00. Причиною для таких змін у роботі контрольного пункту в'їзду-виїзду є розмінування.

Примітно, що розмінування на своєму боці від лінії розмежування проводитимуть окупаційні війська Росії, повідомляє прес-центр ООС.

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Окупанти проводитимуть розмінування поблизу зруйнованого автомобільного мосту через річку Сіверський Донець. Відтак у період до 10 серпня вони здійснюватимуть пропуск через лінію розмежування лише до 18:00.

Через ситуацію, що склалася, командувач ООС ухвалив рішення про зміну режиму роботи КПВВ. Тому громадян, які прямують на тимчасово окуповані території України, найближчого тижня пропускатимуть лише до 17:30.

Після зазначеного часу у контрольному пункті в’їзду-виїзду "Станиця-Луганська" пропускати громадян не будуть через вибухонебезпечність робіт по розмінуванню та потенційну загрозу для життя і здоров’я цивільного населення.

Командування Об’єднаних сил просить громадян врахувати цю інформацію при плануванні своїх поїздок.

Що відомо про міст у Станиці Луганській?У Станиці Луганській діє єдиний на Луганщині пункт перетину через лінію розмежування – у контрольному пункті в’їзду-виїзду "Станиця Луганська". Цей пункт є пішохідним, а сама дорога пролягає вздовж підірваного ще у 2015 році мосту через Сіверський Донець.



Президент Зеленський хоче відновити переправу і дав бойовикам тиждень на те, щоб демонтувати фортифікаційні споруди на окупованих територіях. Якщо зробити це не вдасться, Україна буде готовою відновлювати зруйнований міст в односторонньому порядку.