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      СТРІЛЯНИНА У ТЕХАСІ СЛУГА НАРОДУ АНДРІЙ БОГДАН

      Попри перемир’я, на Донбасі – неспокійно: окупанти гатять із мінометів

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      Війна на Донбасі
      Війна на Донбасі / 24 канал

      Так, упродовж доби 4 серпня ворог 4 рази порушував умови "хлібного перемир’я". Українські позиції окупанти обстрілювали з забороненого мінськими угодами озброєння.

      Мовиться про міномети калібру 82 міліметри. Також бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї. Про це інформує штаб ООС.

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      В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник обстрілював позиції ЗСУ біля Верхньоторецького, Пісків, Широкиного і Саханки.

      На щастя, українські захисники внаслідок ворожого вогню не постраждали.

      Безстрокове "хлібне перемир’я" на Донбасі почало діяти від початку доби 21 липня. Встановлено його уздовж усієї лінії розмежування в Донецькій і Луганській областях. Відповідно до домовленостей, яких досягли у Мінську, режим тиші передбачає обопільне припинення ведення вогню з будь-яких видів озброєння.

      карта окуповані території ООС
      Карта окупованих територій на Донбасі: інфографікаи 24 каналу

      blog_ava
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      Теги: Новини України Перемир'я Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Проросійські бойовики
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