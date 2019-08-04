Попри перемир’я, на Донбасі – неспокійно: окупанти гатять із мінометів
Так, упродовж доби 4 серпня ворог 4 рази порушував умови "хлібного перемир’я". Українські позиції окупанти обстрілювали з забороненого мінськими угодами озброєння.
Мовиться про міномети калібру 82 міліметри. Також бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї. Про це інформує штаб ООС.
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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник обстрілював позиції ЗСУ біля Верхньоторецького, Пісків, Широкиного і Саханки.
На щастя, українські захисники внаслідок ворожого вогню не постраждали.
Безстрокове "хлібне перемир’я" на Донбасі почало діяти від початку доби 21 липня. Встановлено його уздовж усієї лінії розмежування в Донецькій і Луганській областях. Відповідно до домовленостей, яких досягли у Мінську, режим тиші передбачає обопільне припинення ведення вогню з будь-яких видів озброєння.
Карта окупованих територій на Донбасі: інфографікаи 24 каналу