Попри перемир’я, на Донбасі – неспокійно: окупанти гатять із мінометів

Так, упродовж доби 4 серпня ворог 4 рази порушував умови "хлібного перемир’я". Українські позиції окупанти обстрілювали з забороненого мінськими угодами озброєння.

Мовиться про міномети калібру 82 міліметри. Також бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї. Про це інформує штаб ООС.

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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник обстрілював позиції ЗСУ біля Верхньоторецького, Пісків, Широкиного і Саханки.

На щастя, українські захисники внаслідок ворожого вогню не постраждали.

Безстрокове "хлібне перемир’я" на Донбасі почало діяти від початку доби 21 липня. Встановлено його уздовж усієї лінії розмежування в Донецькій і Луганській областях. Відповідно до домовленостей, яких досягли у Мінську, режим тиші передбачає обопільне припинення ведення вогню з будь-яких видів озброєння.



Карта окупованих територій на Донбасі: інфографікаи 24 каналу