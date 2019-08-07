Боевики на Донбассе продолжают обстреливать украинские позиции

В течение суток 6 августа пророссийские боевики, несмотря на "перемирие" обстреливали украинские позиции. Оккупанты 9 раз нарушили режим прекращения огня.

При этом боевики применили запрещенное минскими договоренностями вооружение, об этом сообщает пресс-центр ООС.

Важно: Гибель четырех воинов на Донбассе: в ВСУ рассказали об обстоятельствах трагедии

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 6 раз стреляли вблизи Богдановки, Павлополя, Водяного и Лебединского.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны 3 раза: неподалеку от Майского и Южного.

Из-за вражеских обстрелов четыре военнослужащих погибли и один получил ранения. С начала текущих суток, 7 августа, обстрелов со стороны боевиков пока не зафиксировано.

Как отреагировала власть на смерть военных?

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что смертельный обстрел украинских военных в районе Павлополя направлен на подрыв не только перемирия, которое должно продолжаться на Донбассе, но и переговорного процесса в целом.

Секретарь СНБО Александр Данилюк также подчеркнул, что обстрелы являются грубым нарушением перемирия, заключенного на Донбассе в рамках минского процесса. И Украина обязательно на них отреагирует.

О каком перемирии говорится?Оно начало действовать с начала суток 21 июля вдоль всей линии разграничения в Донецкой и Луганской областях. О перемирии стороны конфликта договорились в Минске.



"Режим тишины" предусматривает обоюдное прекращение огня из любых видов вооружения. Впрочем, с начала перемирия боевики периодически обстреливают украинские позиции.



Карта оккупированных территорий Донбасса: инфографика 24 канала