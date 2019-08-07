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      Бойовики на Донбасі продовжують обстрілювати українських воїнів

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      Окупанти продовжують порушувати режим тиші
      Окупанти продовжують порушувати режим тиші / Getty Images

      Впродовж доби 6 серпня проросійські бойовики попри "перемир’я" обстрілювали українські позиції. Окупанти 9 разів порушили режим припинення вогню.

      При цьому бойовики раз застосували заборонене мінськими домовленостями озброєння, про це повідомляє прес-центр ООС.

      Важливо: Загибель чотирьох воїнів на Донбасі: у ЗСУ розповіли про обставини трагедії

      Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики 6 разів стріляли поблизу Богданівки, Павлополя, Водяного та Лебединського.

      В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні 3 рази: неподалік Травневого та Південного. 

      Через ворожі обстріли чотири військовослужбовці загинули та один отримав поранення. Від початку поточної доби, 7 серпня, обстрілів з боку бойовиків наразі не зафіксовано.

      Як відреагувала влада на смерть війсьових? 

      Президент України Володимир Зеленський заявив, що смертельний обстріл українських військових у районі Павлополя спрямований на підрив не тільки перемир’я, яке мало б тривати на Донбасі, але й переговорного процесу загалом.

      Секретар РНБО Олександр Данилюк також наголосив, що обстріли є грубим порушенням перемир’я, укладеного на Донбасі в рамках мінського процесу. І Україна обов'язково на них відреагує.

      Про яке перемир'я мовиться?Воно почало діяти від початку доби 21 липня уздовж усієї лінії розмежування в Донецькій і Луганській областях. Про перемир'я сторони конфлікту домовилися у Мінську.

      "Режим тиші" передбачає обопільне припинення ведення вогню з будь-яких видів озброєння. Утім, від початку перемир'я бойовики періодично обстрілюють українські позиції.

      окуповані території ООС карта
      Карта окупованих територій Донбасу: інфографіка 24 каналу

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      Теги: Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Новини України Новини політики
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