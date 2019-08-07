Можно не считаться с Россией, – эксперт о путях завершения войны на Донбассе

Только на законодательном уровне вопрос завершения войны с Россией и деоккупации территорий урегулировать невозможно. Решение вопроса должно развиваться в плоскости отношений с Совбезом ООН.

Об этом 24 каналу рассказал политический эксперт Валерий Клочок.

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Эксперт напоминает: часть законов, необходимых для адаптации страны в условиях войны, приняты предыдущей властью. Другой вопрос: хорошие эти законы или нет. Но в определенной степени эти законы очертили и заморозили вооруженный конфликт на Донбассе. По мнению Клочок, решение вопроса войны на Донбассе должно развиваться в плоскости отношений с Совбезом ООН.

Надо взять принятые ПАСЕ и ОБСЕ резолюции по аннексии Крыма и оккупации части Донбасса Россией и обратиться в ООН. Начать решать, как будет формироваться повестка дня о направлении мониторинговой миссии ООН на территории конфликта, чтобы определить формат ввода миротворцев. Только так можно говорить о перспективах прекращения войны. И дальше – возвращение Крыма,

– считает Валерий Клочок.

Политолог отмечает: с одной стороны, без желания России ничего не будет. Есть подвижки в вопросе прекращения огня по линии соприкосновения, хотя не столь желанные, как того хотелось. Но акцент надо делать на Совбезе ООН.

Можно не считаться с Россией. А настаивать на изменении правил принятия решений в Совбезе ООН лишить Россию права голосовать за вопросы, касающиеся Украины. Другого пути нет,

– подчеркивает Клочок.

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Валерий Клочок добавляет: будут минский и нормандский форматы, санкции. Хотя, считает политолог, антироссийские санкции США – больше игра на публику. К урегулированию войны в Украине они имеют опосредованное отношение. Это больше торгово-экономические войны.

"Последняя инстанция для завершения войны с Россией – Совбез ООН. Хотя быстрого решения вопроса не будет. Не менее пяти лет. Поэтому надо привлекать побольше иностранных денег в Украину. Чтобы Германия, США, Китай были заинтересованы, чтобы у нас был мир и порядок", – отмечает Валерий Клочок.

Какие полномочия имеет Совет Безопасности ООН?

Совет Безопасности уполномочен расследовать любой спор или любую ситуацию, которая может повлечь международные столкновения или вызвать спор. Совбез ООН определяет существование любой угрозы или нарушение мира, акта агрессии и делает рекомендации для поддержания и восстановления международного мира и безопасности. Совет имеет право применять принудительные меры к государствам, нарушающим международный мир и безопасность. А члены организации должны подчиняться его решениям и выполнять их.

Деятельность Совбеза ООН по поддержанию мира и безопасности заключается в определении тех или иных санкций против государств-нарушителей, включая:

военные операции против них;

введение миротворческих формирований в зоны конфликта;

организации постконфликтного урегулирования;

создание международной администрации в зоне конфликта.

С 2015 года Россия, как постоянный член Совбеза ООН, блокирует введение миротворческой миссии на оккупированные территории Донбасса. Лидер партии "Слуга народа", народный депутат Дмитрий Разумков убежден: вернуть мир на Донбасс принятием каких-либо законов не удастся. По его словам, в новой Верховной Раде будет рассматриваться законодательный аспект урегулирования войны на Донбассе. Но основным моментом является вопрос желания закончить войну. И такое желание должно быть у всех сторон, а не только у украинской.



Оккупированные районы Донетчины и Луганщины / Инфографика 24 канала