Можна не рахуватися з Росією, – експерт про шляхи завершення війни на Донбасі

Лише на законодавчому рівні питання завершення війни із Росією і деокупації територій врегулювати неможливо. Вирішення питання повинно розвиватися в площині відносин із Радбезом ООН.

Про це 24 каналу розповів політичний експерт Валерій Клочок.

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Експерт нагадує: частина законів, необхідних для адаптації країни в умовах війни, ухвалені попередньою владою. Інше питання: хороші ці закони чи ні. Але до певної міри ці закони окреслили і заморозили збройний конфлікт на Донбасі. На переконання Клочка, вирішення питання війни на Донбасі повинно розвиватися в площині відносин із Радбезом ООН.

Треба взяти ухвалені ПАРЄ і ОБСЄ резолюції щодо анексії Криму і окупації частини Донбасу Росією і звернутися в ООН. Почати вирішувати, як формуватиметься порядок денний щодо направлення моніторингової місії ООН на території конфлікту, щоб визначити формат введення миротворців. Тільки так можна говорити про перспективи припинення війни. І далі – повернення Криму,

– вважає Валерій Клочок.

Політолог відзначає: з одного боку, без бажання Росії нічого не буде. Є зрушення в питанні припинення вогню по лінії зіткнення, хоча не настільки бажані, як би того хотілося. Але акцент треба робити на Радбезі ООН.

Можна не рахуватися з Росією. А наполягати на зміні правил ухвалення рішень у Радбезі ООН – позбавити Росію права голосувати за питання, що стосуються України. Іншого шляху немає,

– підкреслює Клочок.

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Валерій Клочок додає: будуть мінський і нормандський формати, санкції. Хоча, вважає політолог, антиросійські санкції США – більше гра на публіку. До врегулювання війни в Україні вони мають опосередковане відношення. Це більше торгово-економічні війни.

"Остання інстанція для завершення війни з Росією – Радбез ООН. Хоча швидкого вирішення питання не буде. Не менше п’яти років. Тому треба залучати побільше іноземних грошей в Україну. Щоб Німеччина, США, Китай були зацікавлені, аби в нас був мир і порядок", – зазначає Валерій Клочок.

Які повноваження має Рада Безпеки ООН?

Рада Безпеки уповноважена розслідувати будь-який спір чи будь-яку ситуацію, яка може спричинити міжнародні зіткнення чи викликати суперечку. Радбез ООН визначає існування будь-якої загрози чи порушення миру, акту агресії і робить рекомендації для підтримки і відновлення міжнародного миру та безпеки. Рада має право застосовувати примусові заходи до держав, які порушують міжнародний мир і безпеку. А члени організації повинні підкорятися її рішенням і виконувати їх.

Діяльність Радбезу ООН з підтримки миру та безпеки полягає у визначенні тих чи інших санкцій проти держав-порушників, включаючи:

військові операції проти них;

введення миротворчих формувань у зони конфлікту;

організацію постконфліктного врегулювання;

створення міжнародної адміністрації в зоні конфлікту.

З 2015 року Росія як постійний член Радбезу ООН блокує введення миротворчої місії на окуповані території Донбасу. Лідер партії "Слуга народу", народний депутат Дмитро Разумков переконаний: повернути мир на Донбас ухваленням будь-яких законів не вдасться. За його словами, у новій Верховній Раді розглядатиметься законодавчий аспект врегулювання війни на Донбасі. Але основним моментом є питання бажання закінчити війну. І таке бажання повинно бути у всіх сторін, а не лише в української.



Окуповані райони Донеччини та Луганщини / Інфографіка 24 каналу