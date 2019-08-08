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      ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЛУГА НАРОДУ
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      ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЛУГА НАРОДУ

      Українській владі потрібно зробити два важливих кроки, – військовий про війну на Донбасі

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      Для деокупації Донбасу потрібен стратегічний план
      Для деокупації Донбасу потрібен стратегічний план / Офіс Президента України

      Новій владі треба чітко зрозуміти, що мета війни – не розповсюдження "руского міра". Путіну треба втримати Україну в політичній орбіті Росії. Тому Києву потрібно зробити два кроки.

      Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов.

      Читайте також: Завершення війни на Донбасі: що зробила нова влада і що ще потрібно

      По-перше, треба на законодавчому рівні назвати війну війною. Те, чого не зробив Порошенко. Не можна закінчити те, чого офіційно немає. По-друге, бути готовим до проведення військової операції. Хочеш миру – готуйся до війни. Ці істини ніхто не відміняв. Коли Путін зрозуміє, що Україна в короткі терміни зачистить окуповані території від російських військ і бойовиків, тоді можна розраховувати на успіх переговорного процесу,
      – підкреслює Олег Жданов.

      Військовий нагадує: у резолюції Генасамблеї ООН у 2015 році було рекомендовано анексію Криму назвати збройним конфліктом між Україною і Росією – у зв'язку з тим, що анексія здійснювалася за допомогою збройних сил Росії. На жаль, Порошенко маніпулював резолюцією, заявляючи, що ООН визнала війну війною, і Україні цього робити не треба. У реальності це була лише рекомендація. Визнай ми війну, наголошує Жданов, то мали б право на гуманітарну допомогу Червоного Хреста, на миротворців ООН. Цим би ми самі відкрили дорогу до миру.

      Наразі, на його думку, робляться точкові кроки. Хоча й начальник Генштабу Руслан Хомчак пропонував оптимізувати чисельність Збройних сил, та поки немає конкретного бачення військової реформи і моделі ЗСУ, яку Україна хоче отримати в результаті. На жаль, зауважує Олег Жданов, чимало контрактників звільнилися з армії. Причина – тяжка спадщина "царського режиму" – президентства Порошенка: важкі умови служби, психологічна установка, неукомпектованність, відсутність соцпакету.

      Яка зараз ситуація на Донбасі? 6 серпня бойовики обстріляли позиції українських захисників у районі населеного пункту Павлопіль (Донецька область), в результаті чого загинули чотири військовослужбовця. Таким чином підконтрольні Кремлю терористи порушили безстрокове "хлібне перемир’я", яке почало діяти 21 липня вздовж усієї лінії розмежування в Донецькій і Луганській областях. Відповідно до домовленостей, яких досягли у Мінську, режим тиші передбачає обопільне припинення ведення вогню з будь-яких видів озброєння.

      Президент Зеленський терміново зателефонував президенту Росії Путіну. Український президент наголосив, що ситуація, яка виникла не наближує сторони до миру і попросив російського лідера вплинути на бойовиків, аби вони припинили вбивства українців. Зеленський має намір якнайшвидше зв'язатися з лідерами "нормандської четвірки", аби обговорити ситуацію на Донбасі. Володимир Зеленський скликав термінову нараду силовиків через загострення на Донбасі.

      Нагадаємо, раніше лідер партії Слуга народу, народний депутат Дмитро Разумков заявив, що повернути мир на Донбас ухваленням будь-яких законів не вдасться.

      війна на донбасі
      Окуповані райони Донеччини та Луганщини / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини політики Слуга народу Володимир Зеленський Володимир Путін Дмитро Разумков ООН
      Джерело: 24 канал
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