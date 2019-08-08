Украинской власти нужно сделать два важных шага, – военный о войне на Донбассе

Новой власти нужно четко понять, что цель войны – не распространение "русского мира". Путину надо удержать Украину в политической орбите России. Поэтому Киеву нужно сделать два шага.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов.

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Во-первых, необходимо на законодательном уровне назвать войну войной. То, чего не сделал Порошенко. Нельзя закончить то, чего официально нет. Во-вторых, быть готовым к проведению военной операции. Хочешь мира – готовься к войне. Эти истины никто не отменял. Когда Путин поймет, что Украина в короткие сроки зачистит оккупированные территории от российских войск и боевиков, тогда можно рассчитывать на успех переговорного процесса,

– подчеркивает Олег Жданов.

Военный напоминает: в резолюции Генассамблеи ООН в 2015 году было рекомендовано аннексию Крыма назвать вооруженным конфликтом между Украиной и Россией – в связи с тем, что аннексия осуществлялась с помощью вооруженных сил России. К сожалению, Порошенко манипулировал резолюцией, заявляя, что ООН признала войну войной, и Украине этого делать не надо. В реальности это была лишь рекомендация. Признай мы войну, подчеркивает Жданов, то имели бы право на гуманитарную помощь Красного Креста, на миротворцев ООН. Этим бы мы сами открыли дорогу к миру.

Сейчас, по его мнению, делаются точечные шаги. Хотя и начальник Генштаба Руслан Хомчак предлагал оптимизировать численность Вооруженных сил, но пока нет конкретного видения военной реформы и модели ВСУ, которую Украина хочет получить в результате. К сожалению, отмечает Олег Жданов, немало контрактников уволились из армии. Причина – тяжелое наследство "царского режима" – президентства Порошенко: тяжелые условия службы, психологическая установка, неукомпектованнисть, отсутствие соцпакета.

Какая сейчас ситуация на Донбассе?

6 августа боевики обстреляли позиции украинских защитников в районе населенного пункта Павлополь (Донецкая область), в результате чего погибли четыре военнослужащих. Таким образом подконтрольные Кремлю террористы нарушили бессрочное "хлебное перемирие", которое начало действовать 21 июля вдоль всей линии разграничения в Донецкой и Луганской областях. Согласно договоренностям, достигнутым в Минске, режим тишины предусматривает обоюдное прекращение ведения огня из всех видов вооружения.



Президент Зеленский срочно позвонил президенту России Путину. Украинский президент подчеркнул, что возникшая ситуация не приближает стороны к миру и попросил российского лидера повлиять на боевиков, чтобы они прекратили убийства украинцев. Зеленский намерен как можно быстрее связаться с лидерами "нормандской четверки", чтобы обсудить ситуацию на Донбассе. Владимир Зеленский созвал срочное совещание силовиков из-за обострения на Донбассе.



Напомним, ранее лидер партии Слуга народа, народный депутат Дмитрий Разумков заявил, что вернуть мир на Донбасс принятием каких либо законов не удастся.

Оккупированные районы Донецкой и Луганской областей / Инфографика 24 канала