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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ШТУРМ РЕЗИДЕНЦИИ АТАМБАЕВА РЫНОК ЗЕМЛИ

      Украинской власти нужно сделать два важных шага, – военный о войне на Донбассе

      1946 Читати новину українською
      Для деоккупации Донбасса нужен стратегический план
      Для деоккупации Донбасса нужен стратегический план / Офис Президента Украины

      Новой власти нужно четко понять, что цель войны – не распространение "русского мира". Путину надо удержать Украину в политической орбите России. Поэтому Киеву нужно сделать два шага.

      Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов.

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      Во-первых, необходимо на законодательном уровне назвать войну войной. То, чего не сделал Порошенко. Нельзя закончить то, чего официально нет. Во-вторых, быть готовым к проведению военной операции. Хочешь мира – готовься к войне. Эти истины никто не отменял. Когда Путин поймет, что Украина в короткие сроки зачистит оккупированные территории от российских войск и боевиков, тогда можно рассчитывать на успех переговорного процесса,
      – подчеркивает Олег Жданов.

      Военный напоминает: в резолюции Генассамблеи ООН в 2015 году было рекомендовано аннексию Крыма назвать вооруженным конфликтом между Украиной и Россией – в связи с тем, что аннексия осуществлялась с помощью вооруженных сил России. К сожалению, Порошенко манипулировал резолюцией, заявляя, что ООН признала войну войной, и Украине этого делать не надо. В реальности это была лишь рекомендация. Признай мы войну, подчеркивает Жданов, то имели бы право на гуманитарную помощь Красного Креста, на миротворцев ООН. Этим бы мы сами открыли дорогу к миру.

      Сейчас, по его мнению, делаются точечные шаги. Хотя и начальник Генштаба Руслан Хомчак предлагал оптимизировать численность Вооруженных сил, но пока нет конкретного видения военной реформы и модели ВСУ, которую Украина хочет получить в результате. К сожалению, отмечает Олег Жданов, немало контрактников уволились из армии. Причина – тяжелое наследство "царского режима" – президентства Порошенко: тяжелые условия службы, психологическая установка, неукомпектованнисть, отсутствие соцпакета.

      Какая сейчас ситуация на Донбассе?
      6 августа боевики обстреляли позиции украинских защитников в районе населенного пункта Павлополь (Донецкая область), в результате чего погибли четыре военнослужащих. Таким образом подконтрольные Кремлю террористы нарушили бессрочное "хлебное перемирие", которое начало действовать 21 июля вдоль всей линии разграничения в Донецкой и Луганской областях. Согласно договоренностям, достигнутым в Минске, режим тишины предусматривает обоюдное прекращение ведения огня из всех видов вооружения.

      Президент Зеленский срочно позвонил президенту России Путину. Украинский президент подчеркнул, что возникшая ситуация не приближает стороны к миру и попросил российского лидера повлиять на боевиков, чтобы они прекратили убийства украинцев. Зеленский намерен как можно быстрее связаться с лидерами "нормандской четверки", чтобы обсудить ситуацию на Донбассе. Владимир Зеленский созвал срочное совещание силовиков из-за обострения на Донбассе.

      Напомним, ранее лидер партии Слуга народа, народный депутат Дмитрий Разумков заявил, что вернуть мир на Донбасс принятием каких либо законов не удастся.

      війна на донбасіОккупированные районы Донецкой и Луганской областей / Инфографика 24 канала

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Слуга народа Дмитрий Разумков Владимир Зеленский Война на Донбассе Владимир Путин ООН
      Источник: 24 канал
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