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      ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЛУГА НАРОДУ

      Німеччина відповіла на прохання Зеленського про зустріч у "Нормандському форматі"

      8469 Читать новость на русском
      "Нормандський формат"
      "Нормандський формат" / espreso.tv

      Після нахабного обстрілу проросійських бойовиків на Донбасі, внаслідок яких загинули четверо українських захисників, Володимир Зеленський наголосив, що хоче зібрати голів держав та обговорити питання миру на окупованих Росією територіях. Зустріч мала б відбутися найближчим часом у "Нормандському форматі".

      Представниця уряду Німеччини Ульріке Деммер зауважила, що наразі у Берліні не готові назвати дату можливої зустрічі лідерів країн "Нормандського формату", повідомили у "Радіо Свобода".

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      Вона зауважила, що переговори щодо зустрічі чотирьох країн відбуваються постійно, однак точної дати ще не відомо.

      Ви знаєте, який важливий "Нормандський формат". Переговори йдуть постійно, але про плани зустрічі я поки не можу повідомити,
      – заявила представниця уряду.

      Що передбачає "Нормандський формат"?Це перемовини щодо врегулювання ситуації війни на Донбасі, участь у яких беруть чотири країни: Німеччина, Франція, Росія, Україна. Перемовини можуть проходити як на рівні очільників держав, так і на рівні очільників МЗС. Назвали так формат тому, що перша зустріч очільників цих держав відбулася у французькій Нормандії. Відтоді у "нормандському форматі" відбулися низка телефонних розмов і зустрічей на вищому рівні, а також контактів МЗС.

      До слова, вчора, 7 серпня, президент України терміново зателефонував Путіну. У розмові український президент наголосив, що ситуація, яка виникла не наближує сторони до миру. Він попросив російського лідера вплинути на бойовиків, аби вони припинили вбивства українців.

      blog_ava
      Українській владі потрібно зробити два важливих кроки, – військовий про війну на Донбасі
      сьогодні
      7057
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Президент України Нормандський формат Війна
      Джерело: 24 канал
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