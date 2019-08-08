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      Германия ответила на просьбу Зеленского о собрании в "Нормандском формате"

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      "Нормандский формат"
      "Нормандский формат" / espreso.tv

      После наглого обстрела пророссийских боевиков на Донбассе, в результате которых погибли четверо украинских защитников, Владимир Зеленский подчеркнул, что хочет собрать глав государств и обсудить вопросы мира на оккупированных Россией территориях. Встреча должна состояться в ближайшее время в "Нормандском формате".

      Представительница правительства Германии Ульрике Деммер отметила, что сейчас в Берлине не готовы назвать дату возможной встречи лидеров стран "Нормандского формата", сообщает "Радио Свобода".

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      Она отметила, что переговоры о встрече четырех стран происходят постоянно, однако точной даты еще не известно.

      Вы знаете, как важен "Нормандский формат". Переговоры идут постоянно, но о планах встречи я пока не могу сообщить,
      – заявила представительница правительства.

      Что предусматривает "Нормандский формат"?Это переговоры по урегулированию ситуации войны на Донбассе, участие в которых принимают четыре страны: Германия, Франция, Россия, Украина. Переговоры могут проходить как на уровне глав государств, так и на уровне руководителей МИД. Назвали так формат потому, что первая встреча глав этих государств состоялась во французской Нормандии. С тех пор в "нормандском формате" прошли ряд телефонных разговоров и встреч на высшем уровне, а также контактов МИД.

      К слову, вчера, 7 августа, президент Украины срочно позвонил Путину. В разговоре украинский президент подчеркнул, что ситуация, которая возникла не приближает стороны к миру. Он попросил российского лидера повлиять на боевиков, чтобы они прекратили убийства украинцев.

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      Теги: Новости Украины Война Война на Донбассе Президент Украины Нормандский формат
      Источник: 24 канал
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