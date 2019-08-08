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      О перемирии не слышали: боевики продолжают размещать тяжелую технику на Донбассе

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      Боевики стягивают технику к линии разграничения: детали
      Боевики стягивают технику к линии разграничения: детали / Иллюстративное фото / Соцсети

      Боевики на Донбассе стягивают тяжелую бронированную технику к линии разграничения. Это заметили как обычные активисты, так и представители Специальной наблюдательной миссии ОБСЕ на Донбассе.

      В частности, блогер Максим Баринов обнародовал фото, сделанное с помощью беспилотника в районе Мариуполя. По его словам, боевики так называемой "ДНР" стягивают тяжелое бронированное вооружения, в частности МТ-ЛБ. Этот многоцелевой транспортер создан для транспортировки (перевозки) людей и грузов, а также его широко используют как артиллерийский тягач, передает "Обозреватель".

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      "Скорее всего, на этой стоянке техники размещаются артиллерийские орудия, они спрятаны в зданиях, которые в любой момент могут быть использованы против Украины и ее защитников", – отметил блогер.

      Донбас, техніка, Маріуполь, окупанти, війна
      Тяжелое бронированное вооружение оккупантов Мариуполя

      В то же время заметили бронированную технику оккупантов и наблюдатели ОБСЕ. В их отчете за 6 августа говорится о том, что беспилотник зафиксировал бронетранспортер МТ-ЛБ вблизи Гиевки и бронированную ремонтно-эвакуационную машину БРЭМ-М в районе Орехово-Донецкого. Оба населенных пункта располагаются на Луганщине. Также беспилотник СММ ОБСЕ обнаружил в одном из жилых кварталов Зайцевого два БТР-70. Зайцево располагается в Донецкой области за 62 километра от областного центра.

      6 августа наблюдатели миссии ОБСЕ заметили три боевые бронированные машины типа БМП и два БТР неустановленного типа на юго-восточной окраине Врубовки, что находится за 72 километра к западу от Луганска. Еще один БТР-70 был зафиксирован возле Новобахмутовки – это в 28 километрах к северу от Донецка.

      Заметим, что это не единственные дерзкие шаги со стороны боевиков. Также пророссийские наемники устанавливают морские мины вдоль побережья Азовского моря в Донецкой области.

      Донбас, окуповані території, карта, Донецьк, Луганськ, бойовики
      Оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях

      Что известно о нынешней ситуации на Донбассе

      30 июня в районе Станицы Луганской, которая также располагается возле линии разграничения, завершилось разведение сил и средств как со стороны украинских воинов, так и со стороны боевиков.

      31 июля в Минске договорились, что с 1 августа тут начнется разминирование территорий, прилегающих к мосту в Станице Луганской. Также должно быть убрано блокпост и символы оккупационной власти, дальше состоится демонтаж фортификационных сооружений, и после этого должны стартовать работы по ремонту моста.

      Кроме того, с 21 июля на всей оккупированной территории Донбасса начало действовать бессрочное перемирие. О нем также договорились в Минске. В соответствии с соглашением, "режим тишины" предусматривает обоюдное прекращение ведения огня из всех видов вооружения.

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      Украинская сторона постоянно соблюдает эти условия, зато оккупанты периодически обстреливают украинские позиции. В частности, 6 августа во время одной из таких атак были смертельно ранены четыре украинских военных. Все они являются бойцами 36-й бригады морской пехоты. А осуществили обстрел оккупанты, когда украинские воины обустраивали позиции взводный-опорного пункта.

      ВОЙНА НА ДОНБАССЕ: ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ
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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости Луганска ОБСЕ Пророссийские боевики
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