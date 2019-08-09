Гибель украинских воинов на Донбассе: США намекнули на ответственность России
В Государственном департаменте США отмечают, что Россия должна взять на себя ответственность не только касаемо перемирия, но и в отношении обязательств по минским соглашениям. Это, в частности, включает немедленное и полное прекращение огня.
Как отметил заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент, Россия должна взять на себя ответственность по соблюдению условий перемирия и выполнения обязательств по минскими соглашениями, передает "Голос Америки".
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Трагические события, когда войска, возглавляемые Россией, в результате ракетного обстрела убили украинских солдат, защищавших свою землю, указывает на то, что именно Россия должна взять ответственность не только в вопросе соблюдения условий перемирия, заключенного при посредничестве ОБСЕ, но также касаемо выполнения своих обязательств, определенных в минских соглашениях 2014-2015 годов,
– подчеркнул Кент.
Как уточнил дипломат, это включает немедленное и полное прекращение огня, освобождение всех украинских пленных, которых удерживают возглавляемые Россией силы, а также вывод всех российских военных и техники с территории Украины.
Также представитель Государственного департамента США назвал агрессию России против Украины одним из крупнейших конфликтов современной Европы.
Заметим, что с 21 июля на всей оккупированной территории Донбасса начало действовать бессрочное перемирие. О нем договорились в Минске. В соответствии с соглашением, "режим тишины" предусматривает обоюдное прекращение ведения огня из всех видов вооружения.
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Украинская сторона постоянно соблюдает эти условия, зато оккупанты периодически обстреливают украинские позиции. В частности, 6 августа во время одной из таких атак были смертельно ранены четверо украинских военных. Все они являются бойцами 36-й бригады морской пехоты. А осуществили обстрел оккупанты, когда украинские воины обустраивали позиции взводно-опорного пункта.
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