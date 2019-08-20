На якому етапі підготовка до перемовин лідерів країн "нормандської четвірки": коментар Кремля

У Росії переконують, перемовини лідерів країн "нормандської четвірки" найближчим часом не відбудуться, також невідомою залишається їхня дата. Щоправда, передумови до зустрічі помічників президентів України, Росії, Франції та Німеччини все ж є.

Як зауважив речник російського президента Дмитро Пєсков під час спілкування з журналістами, що дата перемовин на найвищому рівні у нормандському форматі поки є невизначеною. Також немає конкретного плану щодо її параметрів. Щоправда, переконує він, зустріч помічників президентів "нормандської четвірки" має відбутися найближчим часом.

Зверніть увагу! Альтернативи "нормандському формату" нема, – Путін у Франції з оптимізмом заговорив про Україну

"Існують певні терміни проведення зустрічей експертів, зустрічей помічників президентів. Власне там і буде йти на експертному рівні підготовка. Уся ця робота зараз триває", – додав прес-секретар російського президента.

За словами Пєскова, для підготовки зустрічі лідерів країн "нормандського формату" слід провести серйозну роботу на експертному рівні.

Раніше Президент України Володимир Зеленський виступив з ініціативою провести перемовини з Росією щодо конфлікту на Донбасі у новому форматі – зокрема, він пропонував до них заличити президента США, прем'єра Великої Британії, канцлера ФРН і президента Франції. Згодом український гарант закликав лідерів країн "нормандської четвірки якомога швидше зібратися. Сталося це після чергового смертельно обстрілу українських позицій на Донбасі та загибелі чотирьох морпіхів.

Важливо! Як на пропозицію Зеленського щодо нормандського формату відреагували у Франції та інших країнах

Що таке Нормандський формат? Це перемовини щодо врегулювання ситуації на Донбасі, участь у яких беруть чотири країни: Німеччина, Франція, Росія, Україна. Назвали їх нормандським форматом тому, що перша зустріч очільників цих держав відбулася у французькій Нормандії.



"Нормандський формат" передбачає перемовини як на рівні очільників держав, так і на рівні очільників МЗС. У його межах, зокрема, відбуваються телефонні розмови та зустрічі.



Востаннє чотиристоронні перемовини лідерів у такому форматі відбулися у 2016 році, після цього роботу нормандської четвірки було заморожено. Річ у тім, що російський президент Володимир Путін відмовився їх відвідувати, відтак сторони контактували лише телефоном або на рівні радників і міністрів.