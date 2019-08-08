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      Про що можуть домовитися лідери нормандського формату: думка міжнародника

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      Володимир Зеленський закликав до зустрічі лідерів нормандського формату
      Володимир Зеленський закликав до зустрічі лідерів нормандського формату / gettyimages.com

      Нормандський формат у глибокій комі. Найближчим часом зустріч "нормандської четвірки" на вищому рівні не відбудеться. Але Зеленський повинен грати на випередження, щоб цього не зробила Росія. Або його політичні опоненти в Україні.

      Про це 24 каналу розповів аналітик у Kyivstratpro Тарас Семенюк.

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      Зустріч у нормандському форматі Зеленському потрібна, щоб поговорити віч-на-віч із Путіним. Телефонні розмови – лише пристрілка. Прощупування ситуації, аби зрозуміти риторику Путіна. Хоча президент РФ не піде назустріч Зеленському в повній мірі. Тобто деескалації військового напруження не буде і виведення російських військ також,
      – говорить Тарас Семенюк.

      Експерт зазначає: план Путіна простий, і він його озвучував не один раз. Росія хоче схилити Київ до прямих переговорів з окупаційною владою, щоб показати, що це проблема України, а Москва тут ні до чого. В такому випадку Росія може розпочати діалог із Заходом про зняття санкцій.

      Зеленський не піде на російський сценарій. Це означатиме посилення радикальної риторики українських націоналістів і парламентських партій, які проти діалогу із сепаратистами. Підірве довіру до президента, можливо, у самій його партії. Залишається тактика таких посилів Путіну, щоб він вплинув на окупаційні війська,
      – вважає міжнародник.

      До речі: Німеччина відповіла на прохання Зеленського про зустріч у "Нормандському форматі"

      До вересня, на думку Семенюка, триватиме пінг-понг, поки не буде сформовано остаточно уряд і не запрацює Верховна Рада. Тоді можна буде побачити певний сценарій подальшого розвитку подій. Знову постане питання про продовження закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей". Команда президента Зеленського, зазначає експерт, зіштовхнеться із серйозними викликами в питаннях війни і миру на Донбасі.

      Мінськ уже запрацював. Але його роль тактична. Стратегічні цілі вирішувалися в нормандському форматі. Хоча за президента Порошенка остатні три роки ці дорожні карти не працювали. Щоб реабілітувати нормандський формат, потрібна політична воля всіх сторін,
      – наголосив Тарас Семенюк.

      Що передбачає нормандський формат? Це перемовини щодо врегулювання ситуації на Донбасі, участь у яких беруть чотири країни: Німеччина, Франція, Росія, Україна. Перемовини можуть проходити як на рівні очільників держав, так і очільників МЗС. Назвали так формат тому, що перша зустріч очільників цих держав відбулася у французькій Нормандії. Відтоді у нормандському форматі відбулася низка телефонних розмов і зустрічей на вищому рівні, а також контактів МЗС. Остання зустріч на найвищому рівні була ще в жовтні 2016 року в Берліні.

      Після обстрілу проросійських бойовиків на Донбасі, внаслідок яких загинули четверо українських захисників, Володимир Зеленський заявив, що хоче якомога швидше зібрати голів держав "нормандської четвірки" та обговорити питання миру на окупованих Росією територіях.

      війна на донбасі
      Окуповані райони Донеччини та Луганщини / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Володимир Путін Війна на Донбасі Мінські домовленості Нормандський формат
      Джерело: 24 канал
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