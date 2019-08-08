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      О чем могут договориться лидеры нормандского формата: мнение международника

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      Владимир Зеленский призвал к встрече лидеров нормандского формата
      Владимир Зеленский призвал к встрече лидеров нормандского формата / gettyimages.com

      Нормандский формат в глубокой коме. В ближайшее время встреча "нормандской четверки" на высшем уровне не состоится. Но Зеленский должен играть на опережение, чтобы этого не сделала Россия. Или его политические оппоненты в Украине.

      Об этом 24 каналу рассказал аналитик в Kyivstratpro Тарас Семенюк.

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      Встреча в нормандском формате Зеленскому нужна, чтобы поговорить лицом к лицу с Путиным. Телефонные разговоры  лишь пристрелка. Прощупывание ситуации, чтобы понять риторику Путина. Хотя президент РФ не пойдет навстречу Зеленскому в полной мере. То есть деэскалации военного напряжения не будет и вывода российских войск также,
      – говорит Тарас Семенюк.

      Эксперт отмечает: план Путина прост, и он его озвучивал не один раз. Россия хочет склонить Киев к прямым переговорам с оккупационными властями, чтобы показать, что это проблема Украины, а Москва здесь ни при чем. В таком случае Россия может начать диалог с Западом о снятии санкций.

      Зеленский не пойдет на российский сценарий. Это будет означать усиление радикальной риторики украинских националистов и парламентских партий, которые против диалога с сепаратистами. Подорвет доверие к президенту, возможно, в самой его партии. Остается тактика таких посылов Путину, чтобы он повлиял на оккупационные войска,
      – считает международник.

      Кстати: Германия ответила на просьбу Зеленского о встрече в "Нормандском формате"

      До сентября, по мнению Семенюка, продлится пинг-понг, пока не будет сформировано окончательно правительство и не заработает Верховная Рада. Тогда можно будет увидеть определенный сценарий дальнейшего развития событий. Снова встанет вопрос о продлении закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". Команда президента Зеленского, отмечает эксперт, столкнется с серьезными вызовами в вопросах войны и мира на Донбассе.

      Минск уже заработал. Но его роль тактическая. Стратегические цели решались в нормандском формате. Хотя при президенте Порошенко последние три года эти дорожные карты не работали. Чтобы реабилитировать нормандский формат, нужна политическая воля всех сторон,
      – отметил Тарас Семенюк.

      Что предусматривает нормандский формат?Это переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе, участие в которых принимают четыре страны: Германия, Франция, Россия, Украина. Переговоры могут проходить как на уровне руководителей государств, и глав МИД. Назвали так формат потому, что первая встреча глав этих государств состоялась во французской Нормандии. С тех пор в нормандском формате состоялся ряд телефонных разговоров и встреч на высшем уровне, а также контактов МИД. Последняя встреча на высшем уровне была еще в октябре 2016 года в Берлине.

      После обстрела пророссийских боевиков на Донбассе, в результате которых погибли четверо украинских защитников, Владимир Зеленский заявил, что хочет как можно скорее собрать глав государств "нормандской четверки" и обсудить вопросы мира на оккупированных Россией территориях.

      війна на донбасіОккупированные районы Донетчины и Луганщины / Инфографика 24 канала

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Война на Донбассе Владимир Путин Минские договоренности Нормандский формат
      Источник: 24 канал
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