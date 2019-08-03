Коли та де зустрінуться представники МЗС країн "нормандського формату": заява Зеленського

Представники країн нормандського формату на рівні міністерств закордонних справ країн можуть зустрітися в кінці серпня у Франції.

Як зауважив президент Володимир Зеленський під час візиту до Трускавця, наприкінці серпня чотири представники країн "нормандської четвірки" планують зустрітися у Франції.

До речі, Зеленський анонсував зустріч з Путіним і західними лідерами

За його словами, відбудеться цей захід на рівні Міністерств закордонних справ.

Перша зустріч представників країн нормандського формату відбулася 12 липня у Парижі. Тоді сторони обговорили ситуацію в Україні. Також лідери країн "нормандської четвірки" опрацьовували подальші кроки з втілення мінських угод, передусім припинення вогню. За підсумками зустрічі було домовлено про "хлібне" перемир’я на Донбасі та обмін полоненими.Україну на зустрічах "нормандського формату" представляє заступник голови Офісу Президента Вадим Пристайко, а Росію – помічник російського лідера Владислав Сурков.

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Згодом Пристайко зазначив, що у межах нормандського формату планують зустрітися президенти України, Росії, Німеччини та Франції. За його словами, захід має пройти найближчим часом, однак за умови виконання попередніх домовленостей "нормандської четвірки".

Що таке Нормандський формат? Це перемовини щодо врегулювання ситуації на Донбасі, участь у яких беруть чотири країни: Німеччина, Франція, Росія, Україна. Перемовини можуть проходити як на рівні очільників держав, так і на рівні очільників МЗС. Назвали так формат тому, що перша зустріч очільників цих держав відбулася у французькій Нормандії. Відтоді у "нормандському форматі" відбулися низка телефонних розмов і зустрічей на вищому рівні, а також контактів МЗС.



Востаннє чотиристоронні перемовини відбулися у 2016 році та роботу нормандської четвірки було заморожено. Річ у тім, що російський президент Володимир Путін відмовився їх відвідувати, відтак сторони контактували лише телефоном або на рівні радників і міністрів.