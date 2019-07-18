Росіяни не хочуть розширювати нормандський формат, як цього просив Зеленський

Президент України Володимир Зеленський запропонував російській владі розширити нормандський формат. У відповідь глава російського МЗС Сергій Лавров заявив, що не бачить сенсу в таких заходах.

Лавров також підкреслив, що можливість проведення нового нормандського саміту з'являться "після виконання домовленостей попереднього", повідомляє видання "ТАСС".

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"Зрозуміло, це відбудеться при розумінні, що саміт буде підготовлений експертами, міністрами. 12 липня відбулася зустріч експертів в Парижі, у якій вперше брав участь представник нового керівництва України. За нашими оцінками, прориву там не сталося, але атмосфера була конструктивною", – наголосив глава російського МЗС.

За його словами, російська сторона сподівається, що "на відміну від режиму Порошенка, нова українська влада намагатиметься виконувати мінські домовленості".

Крім того, він заявив, що зараз нормандський формат узгоджений і немає жодного сенсу "розпорошуватися на інші варіанти складу учасників".

Ми виходимо з того, що формат узгоджений, і є шанс у нових умовах просунутися вперед. Тому не варто розпорошувати увагу,

– резюмував Лавров.

До слова, раніше Сергій Лавров говорив, що пропозиція Зеленського "має право на існування", а росіяни готові розглядати будь-які пропозиції.

Що запропонував Володимир Зеленський?Реагуючи на організацію скандального телемосту між Україною та Росією, Володимир Зеленський запропонував Путіну поговорити про те, чий Крим і кого немає на Донбасі. Крім двох президентів, глава держави пропонує залучити лідерів США, Німеччини, Франції та Британії. Саму зустріч пропонує провести у Мінську.



Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков сказав, що у Кремлі розглянуть таку пропозицію, але поки не готові дати на неї одностайної відповіді.