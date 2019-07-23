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      Разумков розповів, від чого залежить доля закону про особливий статус Донбасу

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      Дмитро Разумков
      Дмитро Разумков / Getty Images

      Продовження дії закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донеччини і Луганщини (так званий особливий статус Донбасу) залежатиме від формату переговорів у нормандському форматі, втілення мінських угод та низки інших речей.

      Нормандський формат, якщо все піде так, як планує президент, буде розширено за рахунок Великобританії і США, сказав в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков.

      Читайте також: "Самопоміч" подала до суду через особливий статус Донбасу

      4 жовтня Верховна Рада продовжила термін дії закону про особливий статус Донбасу до 31 грудня 2019 року. За відповідну поправку до президентського закону проголосували 245 народних депутатів.

      Що передбачає закон про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО?

      Верховна Рада схвалила закон у вересні 2014 року, а чинності він набув 18 жовтня терміном на 3 роки.

      Документ передбачає, що особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу набуде чинності тільки після виведення з України всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків і найманців.

      Особливий порядок місцевого самоврядування реалізують виключно органи місцевого самоврядування. Їх мають обрати на позачергових виборах. Умови, без виконання яких вибори в ОРДЛО неможливі:

      • виведення незаконних збройних формувань і військової техніки з України,
      • гарантії вільного волевиявлення,
      • спостереження за виборами, в тому числі представниками міжнародних організацій, недопущення незаконного втручання у виборчий процес,
      • дотримання принципів політичного плюралізму і свободи агітації.

      Закон також передбачає подальшу амністію для учасників подій на території Донецької та Луганської областей. Проте амністія не поширюється на вбивць і терористів, а повинна торкнутися тільки тих, хто випустить всіх заручників, здасть зброю і військову техніку, звільнить приміщення органів державної влади та місцевого самоврядування, державних і приватних підприємств та установ.

      6 жовтня 2017 року парламент продовжив на рік термін дії цього закону, а 4 жовтня 2018 року – до 31 грудня 2019 року.

      Читайте також: Амністія для бойовиків на Донбасі: що говорять у "Слузі народу"

      Чому критикують закон про особливий статус Донбасу?

      Цей закон не зупинить російську агресію і не вплине на ситуацію на Донбасі, адже не вирішує ключових питань для Росії. Таку думку 24 каналу ще рік тому висловив дипломат, експерт "Майдану Закордонних Справ" Олександр Хара.

      Закон пов'язаний із мінськими угодами, які були підписані внаслідок двох катастроф України на фронті – в Іловайську і Дебальцевому. Домовленості не відповідають Конституції України і взагалі суперечать життєвим інтересам української нації.

      Партія "Самопоміч" 19 липня звернулась до Конституційного суду України з вимогою скасувати закон про особливий статус Донбасу та амністію для колабораціоністів. Член партії Оксана Сироїд пояснила, що закон порушує сукупно 26 статей Конституції. А найбільшу загрозу закон становить для принципів суверенітету, незалежності, унітарності, а також права на місцеве самоврядування.

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      Теги: Новини України Новини політики Дмитро Разумков Слуга народу Війна на Донбасі Мінські домовленості Місцеве самоврядування Законодавство Нормандський формат
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