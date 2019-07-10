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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Зеленський пропонує Путіну переговори у новому форматі: позиція Франції

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      Франція вітає ініціативу Зеленського про переговори з Путіним
      Франція вітає ініціативу Зеленського про переговори з Путіним / Getty images

      Франція підтримує ініціативу Президента України Володимира Зеленського розпочати переговори з президентом РФ Володимиром Путіним, аби сприяти вирішенню війни на Донбасі.

      Зеленський записав відеозвернення, у якому звернувся до Путіна. Він наголосив, що розмова з президентом країни-агресора має відбутися, але у Мінську і за участю світових лідерів – президента США Дональда Трампа, прем'єр-міністра Британії Терезу Мей, канцлерки Німеччини Ангели Меркель і президента Франції Еммануеля Макрона.

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      Речниця МЗС Франції наголосила, що Париж вітає таку позицію Зеленського, яка може допомогти врегулювати кризу між Україною та Росією.

      При цьому Париж нагадав, що зустрічі у Нормандському форматі за участю Франції, Німеччини, Росії та України мають на меті сприяти виконанню "зобов’язань сторін в рамках Мінських домовленостей". Саме вони є узгодженою базою для врегулювання війни на Донбасі.

      Ці зустрічі не виключають інших дипломатичних зусиль, спрямованих на досягнення цієї мети і, зокрема, доповнюють переговори, що відбуваються в рамках Тристоронньої контактної групи під егідою ОБСЄ,
      – додали у Франції.

      Що відповіли у Росії на пропозицію Зеленського? У Кремлі ствердужють, що цю пропозицію "безумовно, розглянуть", однак наразі дати відповідь не готові. Там ще не знають, чи матиме така зустріч якісь перспективи, оскільки США не є учасниками нормандського формату.

      Згодом глава МЗС РФ Сергій Лавров додав, що варто акцентувати на прямому діалогу між "сторонами конфлікту". Також він обурився, що Зеленський висунув цю пропозицію у Facebook, а не через дипломатичні канали.

      Що таке нормандський формат?Це перемовини щодо врегулювання ситуації на Донбасі, які проходять у чотиристоронньому форматі – за участю Німеччини, Франції, Росії, України. Почалися вони 6 червня 2014 року, а отримали таку назву, тому що перша зустріч очільників цих вищезазначених держав відбулася у французькій Нормандії. Відтоді у нормандському форматі відбулася низка телефонних розмов і зустрічей на вищому рівні, а також контактів МЗС.

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      Теги: Володимир Путін Новини Росії Новини України Новини Франції Володимир Зеленський Україна – Росія Нормандський формат Війна на Донбасі Мінські домовленості Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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