Мінський формат не просто вбили, а перетворили на зомбі, – Клімкін

Росія вбила мінський формат, але Україні слід продовжувати працювати на цьому майданчику. Окрім того, потрібно й надалі виступати проти прямого діалогу з окупантами, бо це лише підтвердить російські слова про буцімто громадянську війну в Україні.

До того ж – Росія має бути присутня в цьому діалозі, бо там нічого без неї не відбувається. Про це в інтерв’ю виданню "The Бабель" розповів міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

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Після того, як Росія почала масово видавати паспорти на окупованих територіях і дестабілізувати Україну, вона не просто вбила "Мінськ", а перетворила його на зомбі. Але ми маємо і далі працювати на цьому майданчику: там продовжуються дискусії щодо звільнення заручників, гуманітарних і безпекових питань,

– наголосив Клімкін.

Водночас, він додав, що категорично виступає проти введення у переговорний процес представників окупаційних адміністрацій.

"Я категорично проти прямого діалогу з тими, кого Росія поставила володарювати на окупованих територіях, перетворивши на окупаційні адміністрації. Прямий політичний діалог підтвердить усьому світу російську тезу про громадянську війну в Україні", – сказав міністр.

Клімкін також зазначив, що точно не знає, чи поділяє його категоричність глава держави Володимир Зеленський. Він детально не обговорював з ним це питання.

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