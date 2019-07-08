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      Мінський формат не просто вбили, а перетворили на зомбі, – Клімкін

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      Павло Клімкін
      Павло Клімкін / 24 канал

      Росія вбила мінський формат, але Україні слід продовжувати працювати на цьому майданчику. Окрім того, потрібно й надалі виступати проти прямого діалогу з окупантами, бо це лише підтвердить російські слова про буцімто громадянську війну в Україні.

      До того ж – Росія має бути присутня в цьому діалозі, бо там нічого без неї не відбувається. Про це в інтерв’ю виданню "The Бабель" розповів міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

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      Після того, як Росія почала масово видавати паспорти на окупованих територіях і дестабілізувати Україну, вона не просто вбила "Мінськ", а перетворила його на зомбі. Але ми маємо і далі працювати на цьому майданчику: там продовжуються дискусії щодо звільнення заручників, гуманітарних і безпекових питань,
      – наголосив Клімкін.

      Водночас, він додав, що категорично виступає проти введення у переговорний процес представників окупаційних адміністрацій.

      "Я категорично проти прямого діалогу з тими, кого Росія поставила володарювати на окупованих територіях, перетворивши на окупаційні адміністрації. Прямий політичний діалог підтвердить усьому світу російську тезу про громадянську війну в Україні", – сказав міністр.

      Клімкін також зазначив, що точно не знає, чи поділяє його категоричність глава держави Володимир Зеленський. Він детально не обговорював з ним це питання.

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      Теги: Новини України Новини політики Павло Клімкін МЗС України Мінські домовленості Мінськ Нормандський формат Війна на Донбасі Україна – Росія
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