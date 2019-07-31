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      Безмертний назвав країни, які треба долучити до нормандського формату

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      Безсмертний пропонує долучити до нормандського формату США, Китай і Британію
      Безсмертний пропонує долучити до нормандського формату США, Китай і Британію / Фото 24 каналу

      Україні важливо, аби до переговорів нормандського формату щодо врегулювання ситуації на Донбасі долучилися Сполучені Штати Америки, Великобританія та навіть Китай.

      Представник України в політичній підгрупі на переговорах в Мінську Роман Безсмертний в інтерв'ю "Гордону" констатував, що нормандський формат вже давно не працює. 

      Важливо: Зеленський може зустрітися з Путіним у нормандському форматі, але є умови

      Тому, навіть якщо його "реанімують", не варто чекати на швидкі рішення. Усе через владу Росію та позицію самих росіян.

      "Путіну дуже складно ухвалити рішення про зустріч у нормандському форматі й розпочати діалог про Донбас. Причиною є те, що росЗМІ налаштували суспільство у РФ на певну позицію, що не може не відбиватися на їхніх електоральних настроях. Для Путіна участь у нормандському форматі означає "збити приціл". Тут не так усе просто. Тому не можна говорити, що нормандський формат швидко збереться й почне ухвалювати рішення. Це перебільшення", – зазначив Безсмертний.

      Що таке нормандський формат?Переговори у нормандському форматі за участю Німеччини, Франції, Росії та України вперше відбулися 11 лютого 2015 року. Глави держав розробили комплекс заходів, які повинні забезпечити виконання Мінських домовленостей.

      Пізніше робота нормандської четвірки була заморожена. Востаннє чотиристоронні перемовини відбулися у 2016 році. Надалі Президент РФ Володимир Путін відмовився відвідувати переговори, і сторони контактували лише телефоном або на рівні радників та міністрів.

      При цьому, політик відзначив, що Києву важливо долучити до формату світових лідерів, як пропонував президент України Володимир Зеленський.

      Нам вигідно, щоб до цього процесу були залучені США, Велика Британія і бажано Китай. Але чи гарантує об'єднання "нормандського" і "будапештського" форматів рішення проблеми – велике питання,
      – сказав він.

      Що думає президент: Чому в Україні досі триває війна: заява Зеленського

      Попри це, представник України в Мінське висловив думку, що Вашингтон навряд чи підтримає пропозицію включитися в "нормандський" формат. 

      "Навряд чи американці з задоволенням сприймуть ініціативу розширення "нормандського" формату за рахунок США. Також складно сказати, що цій ініціативі буде радий Кремль. Але чи потрібно це Україні? Так", – наголосив Безсмертний.

      Що пропонував Володимир Зеленський?Реагуючи на організацію скандального телемосту між Україною та Росією, Володимир Зеленський запропонував Путіну поговорити про те, чий Крим і кого немає на Донбасі. Крім двох президентів, глава держави пропонує залучити лідерів США, Німеччини, Франції та Британії. Саму зустріч пропонує провести у Мінську.

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      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Новини США Україна – Росія Роман Безсмертний Нормандський формат Великобританія Китай Володимир Зеленський Володимир Путін Війна на Донбасі
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