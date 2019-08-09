Загострення на Донбасі: чому дипломатичні перемовини не працюють

Мінськ, "нормандська четвірка", перемир'я – все це мало б знизити напругу на Донбасі й припинити війну. Та обстріли тривають, а українських захисників продовжують вбивати окупанти. Росія не соромиться порушувати міжнародне право, незаконно роздаючи паспорти й тримаючи у полоні наших моряків. Чому європейська спільнота схвильована лише на словах та як це змінити – досліджували журналісти 24 каналу.

6 серпня ворог обстріляв позиції українських захисників в районі населеного пункту Павлопіль, в результаті чого загинули чотири військовослужбовці . І це незадовго після перемовин у Мінську, на яких нібито домовились про перемир'я.

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Наблизити "нормандські перемовини" обіцяв президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що смертельний обстріл українських військових є спрямованим на підрив не тільки перемир’я, яке сьогодні має тривати на Донбасі, але й переговорного процесу загалом.

Та свою згоду на зустріч оприлюднила лише одна зі сторін – Німеччина, про це повідомив Андрій Мельник, посол України в Німеччині.

Федеральний уряд Німеччини висловив стурбованість у зв‘язку з трагічною смертю чотирьох військових внаслідок обстрілу під Павлополем та підтвердив готовність до активізації Нормандського переговорного процесу pic.twitter.com/mRujbczBEd — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 8 août 2019

Поки у Європі як завжди стурбовані, ворог продовжує обстрілювати Донбас. Лише за добу 8 серпня – з десяток порушень режиму тиші.

Беззаконня продовжується й в Криму: обшуки у татарів, беззаконня у Керченській протоці. Ще три місяці тому міжнародний трибунал з морського права зобов'язав Росію відпустити 24 полонених українських моряків. Та все марно.

Як українські моряки потрапили у російський полон?25 листопада 2018 року коли українські військові планово прямували до порту Маріуполя, російські прикордонники протаранили їхній буксир у районі Керченської протоки. Опісля росіяни обстріляли українські судна, поранивши 3 моряків, та захопили 2 українські катери "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу".



У підсумку росіяни захопили весь екіпаж судна у складі 24 моряків. Наразі вони перебувають у московських СІЗО під арештом. Зауважимо, що українці оголосили себе військовополоненими. Трибунал ООН наказав Росії звільнити моряків, однак Кремль вважає що трибунал не має права розглядати цей інцидент.



17 липня російський суд продовжив термін тримання під вартою 24 українським військовополоненим на три місяці. Засідання проводили у закритому режимі. Моряки не відповідали на жодні питання, окрім тих, що стосуються їхніх імен, дати народження та військового звання.

Не шкодує Росія і своїх паспортів для жителів окупованих територій. У квітні Володимир Путін підписав указ, який спрощує процедуру отримання російського громадянства українцям на Донбасі. Його уже отримали 13 тисяч жителів непідконтрольних територій Донеччини та Луганщини.

В Україні документи визнали незаконними. Водночас Єврокомісія готує для країн ЄС єдині норми, аби не впускати людей з цими паспортами. Та після повернення Росії до ПАРЄ українські експерти сумніваються у послідовності західних союзників.

"Це (повернення РФ до ПАРЄ – 24 канал) не поодиноке рішення. А є частиною плану з нормалізації стосунків з Росією українським коштом",

– прокоментував Віталій Портніков, політолог.



Як країни голосували за повернення РФ до ПАРЄ: інфографіка 24 каналу

У команді ж Зеленського розповіли, що не виключають загострення війни. Помічник керівника Офісу Президента Зеленського Іван Апаршин наголосив, що Збройні сили України та країна в цілому мають готуватися до можливої агресії з боку Російської Федерації.

Японія ж готується до цунамі, вони ж не знають, коли це цунамі буде, але завжди готуються, щоб наслідки цунамі були меншими. От на сьогоднішній день Україна та сама Японія, яка готується до можливого цунамі,

– зазначив він.

Експерти ж впевнені: щоб західні партнери більше звертали на нас увагу, треба і діяти жорсткіше. Зокрема й кардинально змінити й дипломатичні шляхи врегулювання конфлікту.

"Мінські домовленості не працюють, "нормандського формату" не існує. Треба принципово переходити до іншої системи відносин. І в них обов'язково має бути США", – прокоментував військовий експерт Олександр Сурков.