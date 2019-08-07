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      Апаршин заявив, що Україна має готуватися до нападу Росії

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      Апаршин заявив, що Україна має готуватися до нападу Росії
      Апаршин заявив, що Україна має готуватися до нападу Росії / Фото з відкритих джерел

      Помічник керівника Офісу Президента Зеленського Іван Апаршин наголосив, що Збройні сили України і країна в цілому мають готуватися до можливої агресії з боку Російської Федерації.

      Апаршин повідомив, що Головне управління розвідки ЗСУ підготувало вісім сценаріїв, за якими може розвиватися безпекова ситуація навколо України, "Укрінформ".

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      Він запевнив, що, як експерт, стверджує, маючи відповідні документи, що в найближчій перспективі збройний конфлікт з Російською Федерацією є імовірним.

      Тому все, що сьогодні обговорюється в експертному середовищі має виходити з того, що всі сценарії, про які ми можемо говорити, виходять з цього основного аргументу: Збройні сили України і країна в цілому мають готуватися до можливої агресії (я не кажу про рівень цієї агресії, про її масштаби) з боку Російської Федерації. Японія ж готується до цунамі, вони ж не знають, коли це цунамі буде, але завжди готуються, щоб наслідки цунамі були меншими,
      – відповів Апаршин.

      Він додав, що на сьогоднішній день Україна – та сама Японія, яка готується до можливого цунамі.


      Карта окупованих територій українського Донбасу

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      Теги: Новини України Офіс Президента Україна – Росія Війна на Донбасі СБУ
      Джерело: 24 канал
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