Апаршин заявив, що Україна має готуватися до нападу Росії

Помічник керівника Офісу Президента Зеленського Іван Апаршин наголосив, що Збройні сили України і країна в цілому мають готуватися до можливої агресії з боку Російської Федерації.

Апаршин повідомив, що Головне управління розвідки ЗСУ підготувало вісім сценаріїв, за якими може розвиватися безпекова ситуація навколо України, "Укрінформ".

Важливо! Зеленський скликав силовиків через загибель військових на Донбасі: основні тези

Він запевнив, що, як експерт, стверджує, маючи відповідні документи, що в найближчій перспективі збройний конфлікт з Російською Федерацією є імовірним.

Тому все, що сьогодні обговорюється в експертному середовищі має виходити з того, що всі сценарії, про які ми можемо говорити, виходять з цього основного аргументу: Збройні сили України і країна в цілому мають готуватися до можливої агресії (я не кажу про рівень цієї агресії, про її масштаби) з боку Російської Федерації. Японія ж готується до цунамі, вони ж не знають, коли це цунамі буде, але завжди готуються, щоб наслідки цунамі були меншими,

– відповів Апаршин.

Він додав, що на сьогоднішній день Україна – та сама Японія, яка готується до можливого цунамі.



Карта окупованих територій українського Донбасу