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      Апаршин заявил, что Украина должна готовиться к нападению России

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      Апаршин заявил, что Украина должна готовиться к нападению России
      Апаршин заявил, что Украина должна готовиться к нападению России / Фото из открытых источников

      Помощник руководителя Офиса Президента Зеленского Иван Апаршин отметил, что Вооруженные силы Украины и страна в целом должны готовиться к возможной агрессии со стороны Российской Федерации.

      Апаршин сообщил, что Главное управление разведки ВСУ подготовило восемь сценариев, по которым может развиваться ситуация безопасности вокруг Украины, "Укринформ".

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      Он заверил, что, как эксперт, утверждает, имея соответствующие документы, в ближайшей перспективе вооруженный конфликт с Российской Федерацией возможен.

      Поэтому все, что сегодня обсуждается в экспертной среде должно исходить из того, что все сценарии, о которых мы можем говорить, исходят из этого основного аргумента: Вооруженные силы Украины и страна в целом должны готовиться к возможной агрессии (я не говорю об уровне этой агрессии о ее масштабах) со стороны Российской Федерации. Япония же готовится к цунами, они же не знают, когда это цунами будет, но всегда готовятся, чтобы последствия цунами были меньше,
      – ответил Апаршин.

      Он добавил, что на сегодняшний день Украина – та самая Япония, которая готовится к возможному цунами.


      Карта оккупированных территорий украинского Донбасса

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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Украина – Россия Офіс Президента СБУ
      Источник: 24 канал
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