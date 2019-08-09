Обострение на Донбассе: почему дипломатические переговоры не работают

Минск, "нормандская четверка", перемирие – все это должно снизить напряжение на Донбассе и прекратить войну. Но обстрелы продолжаются, а защитников продолжают убивать оккупанты. Россия не стесняется нарушать международное право, незаконно раздавая паспорта и держа в плену наших моряков. Почему европейское сообщество взволновано лишь на словах и как это изменить – исследовали журналисты 24 канала.

6 августа враг обстрелял позиции украинских защитников в районе населенного пункта Павлополь, в результате чего погибли четыре военнослужащих. И это вскоре после переговоров в Минске, на которых якобы договорились о перемирии.

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Приблизить "нормандские переговоры" обещал президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что смертельный обстрел украинских военных направлен на подрыв не только перемирия, которое сегодня должно продолжаться на Донбассе, но и переговорного процесса в целом.

И свое согласие на встречу обнародовала лишь одна из сторон – Германия, об этом сообщил Андрей Мельник, посол Украины в Германии.

Федеральний уряд Німеччини висловив стурбованість у зв‘язку з трагічною смертю чотирьох військових внаслідок обстрілу під Павлополем та підтвердив готовність до активізації Нормандського переговорного процесу pic.twitter.com/mRujbczBEd — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 8 août 2019

Пока в Европе как всегда обеспокоены, враг продолжает обстреливать Донбасс. Только за сутки 8 августа – с десяток нарушений режима тишины.

Беззаконие продолжается и в Крыму: обыски в татар, беззаконие в Керченском проливе. Еще три месяца назад международный трибунал по морскому праву обязал Россию отпустить 24 пленных украинских моряков. Но все напрасно.

Как украинские моряки попали в русский плен?

25 ноября 2018 года когда украинские военные планово направлялись в порт Мариуполя, российские пограничники протаранили их буксир в районе Керченского пролива. После россияне обстреляли украинские суда, ранив 3 моряков, и захватили 2 украинских катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу".



В итоге россияне захватили весь экипаж судна в составе 24 моряков. Сейчас они находятся в московских СИЗО под арестом. Заметим, что украинцы объявили себя военнопленными. Трибунал ООН приказал России освободить моряков, однако Кремль считает, что суд не имеет права рассматривать этот инцидент.



17 июля российский суд продлил срок содержания под стражей 24 украинским военнопленным на три месяца. Заседание проводили в закрытом режиме. Моряки не отвечали ни на какие вопросы, кроме тех, которые касаются их имен, даты рождения и воинского звания.

Не жалеет Россия и своих паспортов для жителей оккупированных территорий. В апреле Владимир Путин подписал указ, который упрощает процедуру получения российского гражданства украинцам на Донбассе. Его уже получили 13 тысяч жителей неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей.

В Украине документы признали незаконными. В то же время Еврокомиссия готовит для стран ЕС единые нормы, чтобы не впускать людей с этими паспортами. Но после возвращения России в ПАСЕ украинские эксперты сомневаются в последовательности западных союзников.

"Это (возвращение РФ в ПАСЕ – 24 канал) не единичное решение. А является частью плана по нормализации отношений с Россией за украинский счет",

– прокомментировал Виталий Портников, политолог.



Как страны голосовали за возвращение РФ в ПАСЕ: инфографика 24 канала

В команде же Зеленского рассказали, что не исключают обострения войны. Помощник руководителя Офиса Президента Зеленского Иван Апаршин отметил, что Вооруженные силы Украины и страна в целом должны готовиться к возможной агрессии со стороны Российской Федерации.

Япония же готовится к цунами, они же не знают, когда это цунами будет, но всегда готовятся, чтобы последствия цунами были меньшими. Вот на сегодняшний день Украина та самая Япония, которая готовится к возможному цунами,

– отметил он.

Эксперты же уверены: чтобы западные партнеры больше обращали на нас внимание, надо и действовать жестче. В том числе и кардинально изменить и дипломатические пути урегулирования конфликта.

"Минские договоренности не работают, "нормандского формата" не существует. Надо принципиально переходить к другой системе отношений. И в них обязательно должны быть США", – прокомментировал военный эксперт Александр Сурков.