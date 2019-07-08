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      Зеленський пропонує Путіну новий формат переговорів: реакція Білорусі

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      Білорусь готова до нового формату переговорів
      Білорусь готова до нового формату переговорів / www.ctv.by

      Білорусь готова за ініціативою Президента України Володимира Зеленського надати майданчик для переговорів у новому форматі. Там переконують, що для повернення миру на Донбас зроблять усе.

      Мінськ готовий прийняти переговори по Україні в будь-якому форматі, про це заявив міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей, передає місцеве видання Sputnik.

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      Президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення, у якому розкритикував телеміст "Надо поговорить". Наприкінці відео український президент звернувся до Путіна. Він зауважив, що розмова з президентом країни-агресора має відбутися, але у Мінську і за участю світових лідерів – президента США Дональда Трампа, прем'єр-міністра Британії Терезу Мей, канцлерки Німеччини Ангела Меркель і президента Франції Еммануеля Макрона.

      Так, Білорусь може забезпечити зустріч, присвячену врегулюванню ситуації на Донбасі, з участю Великобританії, Франції, Сполучених Штатів Америки та Німеччини.

      Мінськ не просто готовий. Керівництво Білорусі завжди говорило про те, що ми готові зробити все для якнайшвидшого повернення миру на українську землю,
      – заявив Макей.

      Макей також додав, що країна може "лише вітати те, що прозвучало сьогодні з вуст Президента України Зеленського".

      Реакція Олександра Лукашенка

      На офіційному сайті президента Білорусі Олександра Лукашенка цю інформацію підтвердили і наголосили, що вони матимуть честь стати майданчиком для переговорів Зеленського і Путіна.

      Наш Президент абсолютно підтримує пропозицію Володимира Зеленського. Ця позиція незмінна – і полягає вона в тому, що не можна дивитися один на одного через приціл знарядь, потрібно сідати і вирішувати проблеми, яких накопичилося чимало,
      – наголосили у прес-службі.

      Також там зазначили, що вони підтримують формат, що Зеленський залучає європейських лідерів до переговорів. "Про участь США у вирішенні даного конфлікту Олександр Лукашенко вже давно говорив – без американців вирішити цю проблему буде складно, аж надто вони занурені в дані процеси", – додали у відомстві.

      Що кажуть у Росії?

      У Кремлі ствердужють, що цю пропозицію "безумовно, розглянуть", однак наразі дати відповідь не готові. Там ще не знають, чи матиме така зустріч якісь перспективи, оскільки США не є учасниками нормандського формату. 

      Що таке нормандський формат?Це перемовини щодо врегулювання ситуації на Донбасі, які проходять у чотиристоронньому форматі – за участю Німеччини, Франції, Росії, України. Почалися вони 6 червня 2014 року, а отримали таку назву, тому що перша зустріч очільників цих вищезазначених держав відбулася у французькій Нормандії. Відтоді у нормандському форматі відбулася низка телефонних розмов і зустрічей на вищому рівні, а також контактів МЗС.

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      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Новини Росії Володимир Зеленський Президент України Олександр Лукашенко Нормандський формат Мінські домовленості Новини Білорусі Новини США Великобританія Новини Франції
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