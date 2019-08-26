Россия выдвинула два условия относительно Донбасса для встречи в нормандском формате
Москва вновь выдвигает свои условия для встречи лидеров Германии, Франции, Украины и России в нормандском формате относительно войны на Донбассе. На этот раз страна-оккупант назвала "разведения сил и средств в зоне конфликта" главным условием проведения саммита.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что разведение сил на Донбассе должно состояться в трех основных районах – около Станицы Луганской, Петровского и Золотого, пишет ТАСС.
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После этого он заметил, что разведение сил возле Станицы Луганской стало "позитивным развитием событий".
Я надеюсь, что разведение сил и средств состоится во всех трех районах. И уже когда нормандский формат соберется, то сможет договариваться о распространении этой практики на всю линию соприкосновения. Это было бы очень важно,
– заявил Лавров.
Вторым условием глава российского МИД назвал необходимость зафиксировать на бумаге формулу Франка-Вальтера Штайнмайера – экс-главы МИД Германии и нынешнего президента страны.
Что предусматривает "формула Штайнмайера"?Предложенный в 2015 году план урегулирования конфликта на Донбассе. Он предусматривает определенные синхронные действия со стороны Украины и России. Украина должна принять закон об особом статусе Донбасса и разрешить проведение там местных выборов. А Россия одновременно с этим должна вывести своих военных и технику из Донбасса .
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По словам Лаврова, перед встречей "нормандской четверки" также важно понять позицию относительно минских договоренностей новой власти Украины и правительства, которое сформируют осенью.
"Мы слышали немало противоречивых заявлений офиса президента Украины, которые идут в разрез с обязательством Киева по этому документу. Мы рассчитываем, что новое правительство однозначно подтвердит приверженность минским договоренностям", – подытожил он.
Что известно о встрече лидеров нормандского формата?
Первая встреча представителей стран нормандского формата состоялась 12 июня в Париже. Тогда стороны обсудили ситуацию в Украине. Также лидеры стран "нормандской четверки" обрабатывали дальнейшие шаги по воплощению минских соглашений, прежде всего прекращения огня. По итогам встречи была достигнута договоренность о "хлебном" перемирие на Донбассе и обмене пленными. Украину на встречах "нормандского формата" представляет заместитель председателя Офиса Президента Вадим Пристайко, а Россию – помощник российского лидера Владислав Сурков.
Впоследствии Пристайко отметил, что в рамках нормандского формата планируют встретиться президенты Украины, России, Германии и Франции. Мероприятие должно пройти в ближайшее время, однако при условии выполнения предыдущих договоренностей "нормандской четверки".
Однако, после смертельного обстрела украинских позиций на Донбассе, в результате чего погибли четыре украинских морпехи Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран "нормандской четверки" собраться как можно быстрее. Кроме того, украинский гарант позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину и попросил того повлиять на пророссийских боевиков на Донбассе.