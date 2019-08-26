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      Россия выдвинула два условия относительно Донбасса для встречи в нормандском формате

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      Лавров назвал два условия для встречи в нормандском формате
      Лавров назвал два условия для встречи в нормандском формате / РосСМИ

      Москва вновь выдвигает свои условия для встречи лидеров Германии, Франции, Украины и России в нормандском формате относительно войны на Донбассе. На этот раз страна-оккупант назвала "разведения сил и средств в зоне конфликта" главным условием проведения саммита.

      Министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что разведение сил на Донбассе должно состояться в трех основных районах – около Станицы Луганской, Петровского и Золотого, пишет ТАСС.

      Важно: Никакой даты: в Кремле сделали новое заявление о встрече Путина и Зеленского

      После этого он заметил, что разведение сил возле Станицы Луганской стало "позитивным развитием событий".

      Я надеюсь, что разведение сил и средств состоится во всех трех районах. И уже когда нормандский формат соберется, то сможет договариваться о распространении этой практики на всю линию соприкосновения. Это было бы очень важно,
      – заявил Лавров.

      Вторым условием глава российского МИД назвал необходимость зафиксировать на бумаге формулу Франка-Вальтера Штайнмайера – экс-главы МИД Германии и нынешнего президента страны.

      Что предусматривает "формула Штайнмайера"?Предложенный в 2015 году план урегулирования конфликта на Донбассе. Он предусматривает определенные синхронные действия со стороны Украины и России. Украина должна принять закон об особом статусе Донбасса и разрешить проведение там местных выборов. А Россия одновременно с этим должна вывести своих военных и технику из Донбасса .

      К теме: Альтернативы "нормандскому формату" нет, – Путин во Франции с оптимизмом заговорил об Украине

      По словам Лаврова, перед встречей "нормандской четверки" также важно понять позицию относительно минских договоренностей новой власти Украины и правительства, которое сформируют осенью.

      "Мы слышали немало противоречивых заявлений офиса президента Украины, которые идут в разрез с обязательством Киева по этому документу. Мы рассчитываем, что новое правительство однозначно подтвердит приверженность минским договоренностям", – подытожил он.

      Что известно о встрече лидеров нормандского формата?

      Первая встреча представителей стран нормандского формата состоялась 12 июня в Париже. Тогда стороны обсудили ситуацию в Украине. Также лидеры стран "нормандской четверки" обрабатывали дальнейшие шаги по воплощению минских соглашений, прежде всего прекращения огня. По итогам встречи была достигнута договоренность о "хлебном" перемирие на Донбассе и обмене пленными. Украину на встречах "нормандского формата" представляет заместитель председателя Офиса Президента Вадим Пристайко, а Россию – помощник российского лидера Владислав Сурков.

      Впоследствии Пристайко отметил, что в рамках нормандского формата планируют встретиться президенты Украины, России, Германии и Франции. Мероприятие должно пройти в ближайшее время, однако при условии выполнения предыдущих договоренностей "нормандской четверки".

      Однако, после смертельного обстрела украинских позиций на Донбассе, в результате чего погибли четыре украинских морпехи Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран "нормандской четверки" собраться как можно быстрее. Кроме того, украинский гарант позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину и попросил того повлиять на пророссийских боевиков на Донбассе.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Нормандский формат Украина – Россия Война на Донбассе Сергей Лавров
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