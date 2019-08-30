Зеленский снова поговорил с Макроном: что известно

Президент Франции Эммануэль Макрон во время очередного разговора с Владимиром Зеленским подтвердил намерение провести встречу в нормандском формате в ближайшее время.

Разговор двух лидеров состоялся 29 августа и продолжался полтора часа, об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

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В частности, политики обсудили итоги саммита G7, который состоялся 24-26 во французском городе Биарриц, сообщает пресс-служба главы украинского государства в пятницу.

Со своей стороны, Эммануэль Макрон подтвердил намерение провести встречу в нормандском формате в ближайшее время,

– говорится в сообщении.

Нормандский формат – это переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе, участие в которых принимают четыре страны: Германия, Франция, Россия, Украина. Переговоры могут происходить на уровне руководителей государств и на уровне министров или представителей МИД. Последний раз встреча состоялась в 2016 году, после этого Путин решил не приходить.

Что говорят о саммите в нормандском формате другие страны-участники?Во время встречи с президентом Франции Макроном российский лидер Путин 19 августа говорил, что не видит альтернативы нормандскому формату для урегулирования ситуации в Украине.



26 августа президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что встреча в нормандском формате состоится в сентябре, но где именно – не уточнил.



Впрочем, в тот же день канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция уже начали работу над организацией саммита "нормандской четверки" (Путин, Макрон, Меркель, Зеленский) в Париже.

Зеленский поздравил позицию участников саммита о невозможности возвращения России к этой международной площадке в условиях войны на Донбассе и оккупации Крыма.

"При этом президент Украины выразил обеспокоенность в связи с недавним обсуждением президентами Франции и США намерений пригласить Россию на следующий саммит "G7" в США в 2020 году", – отмечают в пресс-службе.

Почему говорят о возможном возвращении России к G7?

Россию исключили из формата "Большой восьмерки" в 2018 году. Такой была реакция крупнейших мировых лидеров на вооруженную агрессию против Украины, аннексию Крыма и оккупацию части Донбасса.

В этом году активнее всего за эти годы стали говорить о возможном возвращении России к формату. В частности, одним из главных сторонников этого является американский президент Дональд Трамп.

Впрочем по результатам саммита лидеры договорились, что диалог с Москвой по текущим кризисам следует укрепить, но возвращать Путина за стол переговоров преждевременно.