10:28
2 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Кто изменил историю России. Красный флаг над Москвой
      Вєсті Кремля
      20:10, 31 августа
      Вести.UA. Жир: Хамство от Дубинского. Новая выходка Медведчука
      Вєсті.UA
      19:45, 31 августа
      Золотая лихорадка с российским следом: кто присвоил уникальные государственные рудники
      ЦРУ
      09:00, 28 августа
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ

      Зеленский снова поговорил с Макроном: что известно

      416 Читати новину українською
      Зеленский и Макрон поговорили по телефону
      Зеленский и Макрон поговорили по телефону / AP

      Президент Франции Эммануэль Макрон во время очередного разговора с Владимиром Зеленским подтвердил намерение провести встречу в нормандском формате в ближайшее время.

      Разговор двух лидеров состоялся 29 августа и продолжался полтора часа, об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

      Вам будет интересно: Россия выдвинула два условия относительно Донбасса для встречи в нормандском формате

      В частности, политики обсудили итоги саммита G7, который состоялся 24-26 во французском городе Биарриц, сообщает пресс-служба главы украинского государства в пятницу.

      Со своей стороны, Эммануэль Макрон подтвердил намерение провести встречу в нормандском формате в ближайшее время,
      – говорится в сообщении.

      Нормандский формат – это переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе, участие в которых принимают четыре страны: Германия, Франция, Россия, Украина. Переговоры могут происходить на уровне руководителей государств и на уровне министров или представителей МИД. Последний раз встреча состоялась в 2016 году, после этого Путин решил не приходить.

      Что говорят о саммите в нормандском формате другие страны-участники?Во время встречи с президентом Франции Макроном российский лидер Путин 19 августа говорил, что не видит альтернативы нормандскому формату для урегулирования ситуации в Украине.

      26 августа президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что встреча в нормандском формате состоится в сентябре, но где именно – не уточнил.

      Впрочем, в тот же день канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция уже начали работу над организацией саммита "нормандской четверки" (Путин, Макрон, Меркель, Зеленский) в Париже.

      Зеленский поздравил позицию участников саммита о невозможности возвращения России к этой международной площадке в условиях войны на Донбассе и оккупации Крыма.

      "При этом президент Украины выразил обеспокоенность в связи с недавним обсуждением президентами Франции и США намерений пригласить Россию на следующий саммит "G7" в США в 2020 году", – отмечают в пресс-службе.

      Почему говорят о возможном возвращении России к G7?

      Россию исключили из формата "Большой восьмерки" в 2018 году. Такой была реакция крупнейших мировых лидеров на вооруженную агрессию против Украины, аннексию Крыма и оккупацию части Донбасса.

      В этом году активнее всего за эти годы стали говорить о возможном возвращении России к формату. В частности, одним из главных сторонников этого является американский президент Дональд Трамп.

      Впрочем по результатам саммита лидеры договорились, что диалог с Москвой по текущим кризисам следует укрепить, но возвращать Путина за стол переговоров преждевременно.

      blog_ava
      Танцы со звездами 2019: все участники третьего сезона популярного шоу
      сегодня
      12732
      Теги: Новости политики Новости Украины Война на Донбассе Владимир Зеленский Новости Франции Нормандский формат G7 Эммануэль Макрон
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 30 августа
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Прокачай себе: 5 авторів, що впливають на формування особистості
      сегодня , 10:01 Прокачай себе: 5 авторів, що впливають на формування особистості
      Блог Соцмережі 177
      Думал, что Россия уже под Днепром, – страшные воспоминания бойца, вышедшего из Иловайского котла
      сегодня , 08:50 Думал, что Россия уже под Днепром, – страшные воспоминания бойца, вышедшего из Иловайского котла
      Марія Писаренко 248
      Алексей Гончарук – что нужно знать о премьер-министре Украины
      1 сентября , 23:33 Алексей Гончарук – что нужно знать о премьер-министре Украины
      24025
      Скандальна кнопка депутатів і загрозливе повернення "колишньої": топ-блоги тижня
      1 сентября , 22:00 Скандальна кнопка депутатів і загрозливе повернення "колишньої": топ-блоги тижня
      Блоги тижня 583
      Чиї будете: хто стоїть за міністрами нового уряду
      1 сентября , 20:29 Чиї будете: хто стоїть за міністрами нового уряду
      Наталя Ромашова 2779
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук