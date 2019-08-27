Макрон заявив, що найближчим часом організує саміт у нормандському форматі

Після завершення саміту "Великої сімки" президент Франції Еммануель Макрон заявив про намір найближчими тижнями провести зустріч у нормандському форматі щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Проте конкретної дати зустрічі він не назвав, повідомляється у декларації, опублікованій на сайті адміністрації французького президента.

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"Франція і Німеччина в найближчі тижні проведуть саміт в нормандському форматі, щоб досягти конкретних результатів", – йдеться в повідомленні.

Проте Москва знову висуває свої умови для зустрічі лідерів нормандського формату щодо війни на Донбасі. На цей раз країна-окупант назвала "розведення сил і засобів в зоні конфлікту" головною умовою проведення саміту.

Дивіться відео про підсумки саміту "Великої сімки":

Що відомо про зустрічі лідерів нормандського формату?

Перша зустріч представників країн нормандського формату відбулася 12 липня у Парижі. Тоді сторони обговорили ситуацію в Україні. Також лідери країн "нормандської четвірки" опрацьовували подальші кроки з втілення мінських угод, передусім припинення вогню. За підсумками зустрічі було домовлено про "хлібне" перемир’я на Донбасі та обмін полоненими. Україну на зустрічах "нормандського формату" представляє заступник голови Офісу Президента Вадим Пристайко, а Росію – помічник російського лідера Владислав Сурков.

Згодом Пристайко зазначив, що у межах нормандського формату планують зустрітися президенти України, Росії, Німеччини та Франції. Захід має пройти найближчим часом, однак за умови виконання попередніх домовленостей "нормандської четвірки".

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Проте, після смертельного обстрілу українських позицій на Донбасі, внаслідок чого загинули чотири українських морпіхи. Президент України Володимир Зеленський закликав лідерів країн "нормандської четвірки" зібратися якомога швидше. Крім того, український гарант зателефонував своєму російському колезі Володимиру Путіну та попросив того вплинути на проросійських бойовиків на Донбасі.