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      Путіна можуть запросити на G7 як гостя, – ЗМІ

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      У Франції завершують свою напружену роботу лідери країн, які зібралися там на саміт "Великої сімки". За три дні у французькому курортному містечку говорили і про зміни клімату, і про ядерні угоди, і про відновлення "Великої Вісімки".

      Питанню повернення Росії очільники Німеччини, Франції, Канади, Сполучених штатів, Японії, Італії та Британії приділили ледь не найбільшу увагу. І через це навіть розсварилися – просто за вечерею.

      Читайте також: Cаміт G7: перші підсумки та ймовірне повернення Росії

      "У нас була гарна дискусія щодо Росії та президента Путіна, жвава дискусія, дійсно добра", – заявив президент США Дональд Трамп.

      Саме очільник Білого дому вкотре намагався проштовхнути цю ідею. Та підтримку здобув лише у особі італійського прем'єра Джузеппе Конте. Інші ж члени виступили проти і лише Японія зберегла нейтралітет. За інсайдерською інформацією британського видання The Guardian, за столом перемовин виникла суперечка.

      Як Росію виключили зі складу G7?Росію допустили до зустрічей "Великої сімки" на умовах слухача після руйнування СРСР у 1991 році. Так тривало до 1997 року (у цей період групу називали "G7+1"). З 1997 і до 2014 група працювала як G8 ("Велика вісімка"). У 2014 через військову агресію Росії щодо України, незаконну анексію Криму та війну на Донбасі, держави "Великої вісімки" в Сочі скасували саміт, запланований на червень.

      Більшість лідерів наполягали на тому, щоб G7 залишалася спільнотою ліберальних демократій. І тому вони сказали Трампу, що не можна дозволити повернутися президенту Путіну, який не відповідає необхідним критеріям.

      Та країну-агресора таки можуть запросити на наступний саміт – вважають журналісти авторитетного американського видання Bloomberg. Адже наступного року він відбудеться саме у США.

      велика сімка путін трамп
      Саміт "Великої сімки"

      У самому ж Кремлі вже гордо відмовились від запрошення, якщо його схвалює лише один лідер об'єднання. Натомість голова Європейської Ради Дональд Туск порадить своїм колегам з "Великої сімки" запросити на саміт до США краще Україну.

      Якщо вже мова йде про повторне запрошення Росії, то я скажу, що причини, за якими запрошення РФ було відкликано в 2014 році, все ще актуальні. Сьогодні я постараюся переконати своїх співрозмовників, що краще запросити Україну в якості гостя на наступний саміт G7, щоб почути думку нового президента,
      – наголосив Туск.

      Саме їм – новому президенту і парламенту України – лідери країн "Великої сімки" дали неабиякий кредит довіри. До слова, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо на зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель обговорили подальшу підтримку України і закликають її продовжувати реформи.

      А Еммануель Макрон анонсував на найближчі тижні проведення у Парижі зустрічі у Нормандському форматі, де одним з головних пунктів буде саме питання України.

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      Автор: Олена Кук
      Теги: Новини Росії Новини політики Еммануель Макрон Україна – Росія Саміт G7 Дональд Трамп Ангела Меркель Новини США Володимир Путін
      Джерело: 24 канал
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