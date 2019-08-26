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      Путина могут пригласить на G7 как гостя, – СМИ

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      Во Франции завершают свою напряженную работу лидеры стран, которые собрались на саммит "Большой семерки". За три дня во французском курортном городке говорили и об изменениях климата, и о ядерных соглашениях, и о восстановлении "Большой Восьмерки".

      Вопросу возвращения России лидеры Германии, Франции, Канады, Соединенных Штатов, Японии, Италии и Великобритании уделили едва ли не наибольшее внимание. И поэтому даже рассорились – просто за ужином.

      Читайте также: Саммит G7: первые итоги и вероятное возвращение России

      "У нас была хорошая дискуссия в отношении России и президента Путина, оживленная дискуссия, действительно хорошая", – заявил президент США Дональд Трамп.

      Именно глава Белого дома в очередной раз пытался протолкнуть эту идею. Но поддержку получил только в лице итальянского премьера Джузеппе Конте. Другие же члены выступили против и только Япония сохранила нейтралитет. Согласно инсайдерской информации британского издания The Guardian, за столом переговоров возник спор.

      Как Россию исключили из состава G7?
      Россию допустили к встречам "Большой семерки" на условиях слушателя после разрушения СССР в 1991 году. Так продолжалось до 1997 года (в этот период группу называли "G7+1"). С 1997 и по 2014 год группа работала как G8 ("Большая восьмерка"). В 2014 из-за военной агрессии России в отношении Украины, незаконную аннексию Крыма и войну на Донбассе, государства "Большой восьмерки" в Сочи отменили саммит, запланированный на июнь.

      Большинство лидеров настаивали на том, чтобы G7 оставалась сообществом либеральных демократий. И поэтому они сказали Трампу, что нельзя позволить вернуться президенту Путину, который не соответствует необходимым критериям.

      Но страну-агрессора таки могут пригласить на следующий саммит – считают журналисты авторитетного американского издания Bloomberg. Ведь в следующем году он состоится именно в США.

      велика сімка путін трамп
      Саммит "Большой семерки"

      В самом же Кремле уже гордо отказались от приглашения, если его одобряет только один лидер объединения. Взамен председатель Европейского Совета Дональд Туск посоветует своим коллегам из "Большой семерки" пригласить на саммит в США лучше Украину.

      Если речь идет о повторном приглашении России, то я скажу, что причины, по которым приглашение РФ было отозвано в 2014 году, все еще актуальны. Сегодня я постараюсь убедить своих собеседников, что лучше пригласить Украину в качестве гостя на следующий саммит G7, чтобы услышать мнение нового президента,
      – отметил Туск.

      Именно им – новому президенту и парламенту Украины – лидеры стран "Большой семерки" дали большой кредит доверия. К слову, премьер-министр Канады Джастин Трюдо на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель обсудили дальнейшую поддержку Украины и призывают ее продолжать реформы.

      А Эммануэль Макрон анонсировал на ближайшие недели проведение в Париже встречи в нормандском формате, где одним из главных пунктов будет именно вопрос Украины.

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      26 августа
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      Автор: Елена Кук
      Теги: Новости России Украина – Россия Эммануэль Макрон Новости политики Саммит G7 Дональд Трамп Владимир Путин Новости США Ангела Меркель
      Источник: 24 канал
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