16:24
26 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА САММИТ G7
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: В России дефицит ОМОНовцев. Епархия по чрезвычайным ситуациям.
      Вєсті Кремля
      19:54, 24 августа
      Вести.UA. Жир: Луценко "развеял" мифы о Порошенко. Куда метит Вакарчук
      Вєсті.UA
      17:11, 24 августа
      Кто и за сколько продает государственные корабли: резонансное расследование
      ЦРУ
      09:00, 23 августа
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости политики
      ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА САММИТ G7

      Россия не собирается возвращаться в G7 по приглашению только одной страны

      44 Читати новину українською
      Россия не вернется в G7 по приглашению одной страны
      Россия не вернется в G7 по приглашению одной страны / tass.ru

      В РФ заявили, что не считают возможным возвращение в G7 / G8 по приглашению "только одной страны". Дело в том, что все решения Группа принимает на основе консенсуса.

      Пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что для России членство в G7 или возвращение к G7 не является самоцелью, пишут иностранные СМИ.

      Читайте также: Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России: детали инцидента

      Все же Кремль будет готов рассмотреть приглашение российского президента Владимира Путина на саммит G7 в следующем году, если оно поступит.

      После аннексии Крыма и оккупации Донбасса Россией государства "Большой восьмерки" в Сочи отменили запланированный саммит. В этом году лидеры "Большой семерки" во французском Биаррице после обсуждения согласились укреплять диалог и координацию с Россией. Однако возвращать Путина за стол пока не намерены.

      Кто и почему начал разговоры о возвращении России?

      Президент США Дональд Трамп вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном обсудили вопрос приглашения России к участию в саммите G7 в 2020 году во время телефонного разговора 20 августа.

      Так, правительство Великобритании и Германии уже выступили против возвращения России к формату стран G8. С британским премьером это обсудил также премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Политики подчеркнули, что Россию нельзя возвращать в G7, пока она не прекратит агрессию против Украины.

       Интересно: Саммит G7: первые итоги и вероятное возвращение России

      Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что на саммит "Большой семерки" в следующем году целесообразно пригласить как гостя Украину. В то же время возврат России на встречу мировых лидеров – недопустим.

      Обратите внимание! Саммит G7 – это международный клуб правительств семи высокоразвитых стран мира. Туда входят США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Канада. "Большая семерка" сформировалась в 1976 году. В этом году обсуждают агрессивную политику России, ситуацию в Иране, протесты в Гонконге, сирийский конфликт и эскалацию отношений между Индией и Пакистаном из-за отмены Нью-Дели специального статуса Кашмира.

      blog_ava
      Парахоботики узбагойтесь, – Богдан о поездке в Сен-Тропе на День Независимости
      сегодня
      947
      Теги: Новости России Война на Донбассе Новости политики Аннексия Крыма Владимир Путин Саммит G7
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Не реформа, а зміна вивісок: коли Держекоінспекція по-справжньому запрацює
      сегодня , 16:00 Не реформа, а зміна вивісок: коли Держекоінспекція по-справжньому запрацює
      Тетяна Мартинюк 16
      Догоняем Польшу: что случилось с экономикой после победы Зеленского
      сегодня , 15:00 Догоняем Польшу: что случилось с экономикой после победы Зеленского
      Сергій Фурса 520
      Подготовка ребенка к школе в 2019 году: полезные лайфхаки, которые помогут сэкономить
      сегодня , 12:43 Подготовка ребенка к школе в 2019 году: полезные лайфхаки, которые помогут сэкономить
      Леся Виговська 103
      Українці незабаром можуть залишитись без питної води
      сегодня , 12:03 Українці незабаром можуть залишитись без питної води
      Блог Соцмережі 2036
      "Старі" обличчя в новому уряді – чому їх залишить Зеленський
      сегодня , 10:40 "Старі" обличчя в новому уряді – чому їх залишить Зеленський
      Наталя Ромашова 5008
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук