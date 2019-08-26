Россия не собирается возвращаться в G7 по приглашению только одной страны

В РФ заявили, что не считают возможным возвращение в G7 / G8 по приглашению "только одной страны". Дело в том, что все решения Группа принимает на основе консенсуса.

Пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что для России членство в G7 или возвращение к G7 не является самоцелью, пишут иностранные СМИ.

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Все же Кремль будет готов рассмотреть приглашение российского президента Владимира Путина на саммит G7 в следующем году, если оно поступит.

После аннексии Крыма и оккупации Донбасса Россией государства "Большой восьмерки" в Сочи отменили запланированный саммит. В этом году лидеры "Большой семерки" во французском Биаррице после обсуждения согласились укреплять диалог и координацию с Россией. Однако возвращать Путина за стол пока не намерены.

Кто и почему начал разговоры о возвращении России?

Президент США Дональд Трамп вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном обсудили вопрос приглашения России к участию в саммите G7 в 2020 году во время телефонного разговора 20 августа.

Так, правительство Великобритании и Германии уже выступили против возвращения России к формату стран G8. С британским премьером это обсудил также премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Политики подчеркнули, что Россию нельзя возвращать в G7, пока она не прекратит агрессию против Украины.

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Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что на саммит "Большой семерки" в следующем году целесообразно пригласить как гостя Украину. В то же время возврат России на встречу мировых лидеров – недопустим.

Обратите внимание! Саммит G7 – это международный клуб правительств семи высокоразвитых стран мира. Туда входят США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Канада. "Большая семерка" сформировалась в 1976 году. В этом году обсуждают агрессивную политику России, ситуацию в Иране, протесты в Гонконге, сирийский конфликт и эскалацию отношений между Индией и Пакистаном из-за отмены Нью-Дели специального статуса Кашмира.