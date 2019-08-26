Росія не збирається повертатися до G7 на запрошення лише однієї країни

У РФ заявили, що не вважають можливим повернення до G7/G8 на запрошення "лише однієї країни". Справа у тому, що всі рішення Група ухвалює на підставі консенсусу.

Прес-секретар лідера РФ Дмитро Пєсков наголосив, що для Росії членство в G7 або повернення до G7 не є самоціллю, пишуть іноземні ЗМІ.

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Все ж таки Кремль буде готовий розглянути запрошення російського президента Володимира Путіна на саміт G7 у наступному році, якщо воно надійде.

Після анексії Криму та окупації Донбасу Росією держави "Великої вісімки" в Сочі скасували запланований саміт. Цього року лідери "Великої сімки" у французькому Біарріці після обговоренння погодилися зміцнити діалог і координацію з Росією. Однак повертати Путіна за стіл наразі наміру не мають.

Хто і чому почав розмови про повернення Росії?

Президент США Дональд Трамп разом із президентом Франції Еммануелем Макроном обговорили питання запрошення Росії до участі в саміті G7 у 2020 році під час телефонної розмови 20 серпня.

Так, уряд Великобританії та Німеччини вже виступили проти повернення Росії до формату країн G8. Із британським прем'єром це обговорив також прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Політики наголосили, що Росію не можна повертати до G7, поки вона не припинить агресію проти України.

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Глава Європейської ради Дональд Туск заявив, що на саміт "Великої сімки" наступного року доцільно запросити як гостя Україну. Водночас повернення Росії до зустрічі світових лідерів – неприпустиме.

Зверніть увагу! Саміт G7 – це міжнародний клуб урядів семи високорозвинених країн світу. Туди входять США, Японія, Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія і Канада. "Велика сімка" сформувалася у 1976 році. Цьогоріч обговорюють агресивну політику Росії, ситуацію в Ірані, протести в Гонконзі, сирійський конфлікт та ескалацію відносин між Індією і Пакистаном через скасування Нью-Делі спеціального статусу Кашміру.