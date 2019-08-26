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      Росія не збирається повертатися до G7 на запрошення лише однієї країни

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      Росія не повернеться до G7 на запрошення однієї країни
      Росія не повернеться до G7 на запрошення однієї країни / tass.ru

      У РФ заявили, що не вважають можливим повернення до G7/G8 на запрошення "лише однієї країни". Справа у тому, що всі рішення Група ухвалює на підставі консенсусу.

      Прес-секретар лідера РФ Дмитро Пєсков наголосив, що для Росії членство в G7 або повернення до G7 не є самоціллю, пишуть іноземні ЗМІ.

      Читайте також: Трамп посварився з лідерами G7 через Росію: деталі інциденту

      Все ж таки Кремль буде готовий розглянути запрошення російського президента Володимира Путіна на саміт G7 у наступному році, якщо воно надійде.

      Після анексії Криму та окупації Донбасу Росією держави "Великої вісімки" в Сочі скасували запланований саміт. Цього року лідери "Великої сімки" у французькому Біарріці після обговоренння погодилися зміцнити діалог і координацію з Росією. Однак повертати Путіна за стіл наразі наміру не мають.

      Хто і чому почав розмови про повернення Росії?

      Президент США Дональд Трамп разом із президентом Франції Еммануелем Макроном обговорили питання запрошення Росії до участі в саміті G7 у 2020 році під час телефонної розмови 20 серпня.

      Так, уряд Великобританії та Німеччини вже виступили проти повернення Росії до формату країн G8. Із британським прем'єром це обговорив також прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Політики наголосили, що Росію не можна повертати до G7, поки вона не припинить агресію проти України.

      Цікаво: Cаміт G7: перші підсумки та ймовірне повернення Росії

      Глава Європейської ради Дональд Туск заявив, що на саміт "Великої сімки" наступного року доцільно запросити як гостя Україну. Водночас повернення Росії до зустрічі світових лідерів – неприпустиме.

      Зверніть увагу! Саміт G7 – це міжнародний клуб урядів семи високорозвинених країн світу. Туди входять США, Японія, Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія і Канада. "Велика сімка" сформувалася у 1976 році. Цьогоріч обговорюють агресивну політику Росії, ситуацію в Ірані, протести в Гонконзі, сирійський конфлікт та ескалацію відносин між Індією і Пакистаном через скасування Нью-Делі спеціального статусу Кашміру.

      blog_ava
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      Теги: Новини Росії Війна на Донбасі Володимир Путін Новини політики Анексія Криму Саміт G7
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