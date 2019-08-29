З президентами яких країн зустрінеться Зеленський у Польщі: цікаві дані

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Варшави на початку вересня проведе кілька двосторонніх зустрічей. Серед них – зустріч з лідерами Польщі, Бельгії, Грузії і Литви та США.

Український президент вирушить з візитом до Варшави 31 серпня. У цей день він матиме зустріч з владою Польщі – президентом Анджеєм Дудою, прем'єр-міністром Матеушем Моравецкім і представниками парламенту, пише "Інтерфакс-Україна".

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Також у Польщі Зеленський проведе переговори з представниками бізнесу та українською громадою.

Вже 1 вересня глава держави візьме участь у церемонії з нагоди 80-річчя початку Другої світової війни та зустрінеться зі світовими лідерами.

Уже підтверджено зустрічі з Грузією, Бельгією та Литвою. Опрацьовується питання зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Можливо, будуть ще якісь зустрічі,

– пише видання.

Попри це, наразі невідомо, у якому форматі відбудеться зустріч українського президента з американським. Заступниця міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль раніше повідомляла, що під час зустрічі у Польщі Зеленський і Трамп також підпишуть деякі документи.

Хто ще приїде на ці заходи у Польщу? До Польщі на початку вересня приїдуть багато світових лідерів. Всі вони візьмуть участь у заходах, присвячених 80 річниці початку Другої світової війни.



Кого там точно не буде, – це Володимира Путіна. Офіційна Варшава переконує, що недоречно відзначати річницю початку збройної агресії проти Польщі за участю лідера, який сьогодні ставиться до своїх сусідів такими ж методами.