С президентами каких стран встретится Зеленский в Польше: интересные данные

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Варшаву в начале сентября проведет несколько двусторонних встреч. Среди них – встречи с лидерами Польши, Бельгии, Грузии, Литвы и США.

Украинский президент отправится с визитом в Варшаву 31 августа. В этот день он встретится с властями Польши – президентом Анджеем Дудой, премьер-министром Матеушем Моравецким и представителями парламента, пишет "Интерфакс-Украина".

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Также в Польше Зеленский проведет переговоры с представителями бизнеса и украинской диаспорой.

Уже 1 сентября глава государства примет участие в церемонии по случаю 80-летия начала Второй мировой войны и встретится с мировыми лидерами.

Уже подтверждены встречи с Грузией, Бельгией и Литвой. Прорабатывается вопрос встречи с президентом США Дональдом Трампом. Возможно, будут еще какие-то встречи,

– пишет издание.

Несмотря на это, пока неизвестно, в каком формате состоится встреча украинского президента с американским. Заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль сообщала, что во время встречи в Польше Зеленский и Трамп также подпишут некоторые документы.

Кто еще приедет на эти мероприятия в Польшу? В Польшу в начале сентября приедут многие мировые лидеры. Все они примут участие в мероприятиях, посвященных 80 годовщине начала Второй мировой войны.



Кого там точно не будет, – так это Владимира Путина. Официальная Варшава убеждает, что неуместно отмечать годовщину начала вооруженной агрессии против Польши с участием лидера, который сегодня строит отношения со своими соседями такими же методами.