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      С президентами каких стран встретится Зеленский в Польше: интересные данные

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      Зеленский в Польше встретится с мировыми лидерами
      Зеленский в Польше встретится с мировыми лидерами / president.gov.ua

      Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Варшаву в начале сентября проведет несколько двусторонних встреч. Среди них – встречи с лидерами Польши, Бельгии, Грузии, Литвы и США.

      Украинский президент отправится с визитом в Варшаву 31 августа. В этот день он встретится с властями Польши – президентом Анджеем Дудой, премьер-министром Матеушем Моравецким и представителями парламента, пишет "Интерфакс-Украина".

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      Также в Польше Зеленский проведет переговоры с представителями бизнеса и украинской диаспорой.

      Уже 1 сентября глава государства примет участие в церемонии по случаю 80-летия начала Второй мировой войны и встретится с мировыми лидерами.

      Уже подтверждены встречи с Грузией, Бельгией и Литвой. Прорабатывается вопрос встречи с президентом США Дональдом Трампом. Возможно, будут еще какие-то встречи,
      – пишет издание.

      Несмотря на это, пока неизвестно, в каком формате состоится встреча украинского президента с американским. Заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль сообщала, что во время встречи в Польше Зеленский и Трамп также подпишут некоторые документы.

      Кто еще приедет на эти мероприятия в Польшу? В Польшу в начале сентября приедут многие мировые лидеры. Все они примут участие в мероприятиях, посвященных 80 годовщине начала Второй мировой войны.

      Кого там точно не будет, – так это Владимира Путина. Официальная Варшава убеждает, что неуместно отмечать годовщину начала вооруженной агрессии против Польши с участием лидера, который сегодня строит отношения со своими соседями такими же методами.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Литва Бельгия Новости Грузии Дональд Трамп Новости США Анджей Дуда Новости Польши Зарубежные визиты Зеленского
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