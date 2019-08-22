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      Какой будет первая встреча Зеленского с Трампом

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      Встреча Зеленского с Трампом – какой будет первая встреча президентов
      Владимир Зеленский и Дональд Трамп / Коллаж "Радио Свобода"

      Президент Украины Владимир Зеленский и его американский коллега Дональд Трамп проведут первую встречу уже в конце августа – начале сентября в Польше. И скорее всего их встреча одним рукопожатием не ограничится.

      В конце августа – начале сентября Президент Украины Владимир Зеленский осуществит визит в Польшу – здесь должны пройти мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны 1 сентября. На них будет присутствовать и хозяин Белого дома Дональд Трамп. Следовательно, есть большая вероятность, что лидеры Украины и США проведут первую встречу и переговоры.

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      Как убеждает заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль во время встречи в Польше Зеленский и Трамп также подпишут некоторые документы. Также она добавила, что к подготовке всего этого процесса является вовлеченным украинский МИД, передает "5 канал".

      Мы отрабатываем часть, связанную, конечно, с информационно-аналитическим обеспечением, с документами, которые планируют подписать во время встречи в Польше. Отрабатываем наполнение этих встреч. Я думаю, что это будет нормальная, интересная встреча,
      – констатировала Зеркаль.

      Есть большая вероятность, что, кроме Польши, Трамп с Зеленским также в этом году могут встретиться и в США. В частности, об этом заявлял сам украинский президент. По его словам, встреча с Трампом состоится в сентябре в Вашингтоне.

      Кроме того, о желании встретиться с Зеленским в Вашингтоне заявлял также Трамп и отправил соответствующее приглашение официальному Киеву. Как подчеркивал посол Украины в США Валерий Чалый, оно имеет "четкие сигналы". В нем говорится о стратегическом партнерстве, о том, что президент США и Соединенные Штаты поддерживают Украину. Впоследствии спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер отметил, что Белый дом ждет встречу с Зеленским.

      Очень важно, чтобы оба президента встретились. Они никогда раньше не встречались, хотя и общались по телефону. Во время встречи Белый дом планирует дать сигнал поддержки реформ в Украине. Также это является настоящей возможностью для Украины. Если Зеленский сможет это сделать, он позволит Украине оторваться от наследия прошлого,
      – констатировал он.

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      К слову, в конце июня в США совершил рабочую поездку временно исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Иван Баканов. В Вашингтоне он обсудил и предстоящую поездку Зеленского.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости США МИД Украины Дональд Трамп Владимир Зеленский Елена Зеркаль
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